"Tendência epidémica crescente", alerta a DGS

Na conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus, Graça Freitas avançou que a taxa de incidência cumulativa a 14 dias é, atualmente, de 760 casos por 100 mil habitantes, o que coloca Portugal em décimo lugar na lista de países europeus.

"Há, como todos sabem, assimetrias regionais. A região norte, com 1.304 casos por 100 mil habitantes, continua a ser a região a mais afetada", precisou a responsável.

Considera-se que um concelho tem um risco elevado de transmissão da covid-19 quando tem mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, um critério geral definido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Graça Freitas sublinhou também que o número de testes de diagnóstico à covid-19 tem aumentado desde o início da pandemia, em março.

Segundo a diretora-geral da Saúde, Portugal atingiu a 14 de novembro, quatro milhões de testes, um milhão dos quais realizados no último mês.

Graça Freitas disse ainda que a proporção de casos positivos, entre estes testes, é de 15,3%.

Na conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus, Graça Freitas fez uma atualização dos internamentos por covid-19, indicando que "2% tem menos de 30 anos, 8% menos de 50 e 19% menos de 60 anos".

A diretora-geral da Saúde ressalvou que "estes números sofrem pequenas variações diárias".

Graça Freitas afirmou que, no final do dia de domingo, estavam internados 3.040 doentes, dos quais 426 em Unidades de Cuidados Intensivos, representando mais 111 doentes internadas do que no dia anterior.

Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), o número de internamentos hospitalares por covid-19 ultrapassou, pela primeira vez, os três mil casos (3.040).

Graça Freitas sublinhou que os grupos etários com maior incidência cumulativa estão entre os 20 e os 39 anos, existindo ainda uma "incidência elevada" a partir dos 80 anos.

Segundo a diretora-geral da Saúde, a taxa de letalidade global é de 1,6% e acima dos 70 anos situa-se nos 9,7%.

Portugal registou hoje o número máximo de mortes diárias por covid-19 ao contabilizar mais 91 óbitos nas últimas 24 horas e contabilizou mais 3996 novos casos de infeção, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3472 mortes e 255672 casos de infeção pelo novo coronavírus.