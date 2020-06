Temperaturas vão subir, mas ainda com muitas nuvens e alguma chuva

Depois de uma descida generalizada de temperatura em todo o País e da previsão de neve na Serra da Estrela para esta sexta-feira - temperaturas rondaram os zero graus durante a noite, mas sem queda de neve na Torre -, os termómetros vão registar uma ligeira subida já este sábado. Apesar de não haver previsão de nenhuma onda de calor, termómetros vão chegar aos 25 graus a partir da próxima quinta-feira.

Este sábado e domingo haverá tempo nublado e sol ocasional um pouco por todo o País, com as temperaturas a chegar aos 24 graus em Lisboa e no Alentejo. Períodos de chuva ou aguaceiros, em especial nas regiões Norte e Centro e até meio da tarde e com possibilidade de trovoada em algumas localidades.

Em Lisboa no fim de semana vão-se registar alguns períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos.

"Durante a semana não haverá alterações significativas. As mínimas e máximas podem subir a partir de dia 16 [terça-feira] de forma gradual. As previsões estão muito instáveis e pouco confiáveis a mais de três dias, não está uma atmosfera previsível. De qualquer maneira, para já há uma subida de temperatura no sábado e domingo, apesar de alguma precipitação no norte e centro", explicou ao DN Maria João Fraga do do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), lembrando que o céu do Algarve vai ficar mais limpo já a partir de domingo.

"Apesar de não haver tempo quente e não se prever nenhuma onda de calor para a semana, as temperaturas são normais para junho, tirando estes últimos dois dias que tiveram temperaturas abaixo da média habitual para esta altura do ano", disse a meteorologista, explicando que "invulgar só a possibilidade de cair neve na Serra da Estrela".