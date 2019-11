Sismo de magnitude 3,7 na escala de Richter sentido nas ilhas do Faial e Pico

A terra continua a tremer nas ilhas do Faial (na imagem) e do Pico, nos Açores

O sismo foi registado às 04:12 locais (mais uma hora em Lisboa) e atingiu uma magnitude de 3,7 graus na escala de Richter. O epicentro localizou-se a cerca de 31 quilómetros do Capelo, na ilha do Faial.

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada) no Capelo e Flamengos, concelho da Horta (ilha do Faial)", informou o CIVISA.

Nas freguesias de Angústias e Matriz (concelho da Horta, ilha do Faial), o tremor de terra foi ainda sentido com intensidade III/IV e nas freguesias de Criação Velha (concelho da Madalena, no Pico), e em São Roque do Pico (concelho de São Roque do Pico) com uma intensidade III.

A zona oeste do Faial está a registar desde o dia 3 de novembro "um ligeiro incremento" da atividade sísmica, com todos os eventos a terem o "epicentro no mar", segundo explicou à agência Lusa Rui Marques, o presidente do CIVISA.

Aquela, sublinhou o responsável, "é uma das muitas zonas sismogénicas do arquipélago e desde o dia 3 de novembro, sensivelmente desde as 16:00", que se tem registado ali "um ligeiro incremento da atividade sísmica, localizada a oeste do Faial, a uma uma distância entre os 25 e os 35 quilómetros da ilha", como Rui Marques afirmou ao DN há uma semana, no início da crise sísmica.

Este "é o terceiro incremento da atividade sísmica este ano", naquela mesma localização, adiantou Rui Marques, sublinhando que o fenómeno "não é fora do normal".