Queda de neve suspende aulas e encerra estradas. Registadas quase 100 ocorrências

As aulas foram suspensas esta sexta-feira em Montalegre devido à queda de neve, deixando em casa cerca de 700 alunos, enquanto os meios da Proteção Civil estão no terreno em operações de limpeza das estradas, segundo fonte da autarquia.

David Teixeira, vice-presidente da Câmara de Montalegre, distrito de Vila Real, disse à Lusa que os alunos do Agrupamento de Escolas Doutor Bento da Cruz vão hoje ficar em casa por precaução e porque as previsões apontam para um agravamento do estado do tempo durante o dia, na sequência da passagem da depressão Dora pelo território continental

Neste agrupamento estudam cerca de 700 alunos, desde o ensino básico ao secundário, em escolas localizadas em Montalegre, Salto e Cabril.

Desde as 06:00 que os meios da autarquia e dos bombeiros estão espalhados pelo terreno a limpar as estradas e a espalhar sal para que todas as vias fiquem transitáveis.

David Teixeira aconselhou precaução e referiu que os locais onde caiu mais neve foi em Pitões das Júnias e Tourém, onde se verifica "alguma dificuldade de circulação, salvo em veículos todo o terreno".

A neve e as paisagens pintadas de brancas são uma das atrações deste concelho do distrito de Vila Real.

Neste distrito há ainda registo de queda de neve em outros concelhos da região, como nas zonas mais altas de Boticas, Vila Pouca de Aguiar, Chaves, Valpaços ou Mondim de Basto.

Registadas quase 100 ocorrências

Em conferência de imprensa, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicou que entre as 00:00 e as 10:00 desta sexta-feira foram registadas 99 ocorrências devido ao mau tempo. "Nada significativo do ponto de vista da gravidade" fez saber a ANEPC. Entre as ocorrências destacam-se as quedas de árvores e de estruturas que decorrem de vento forte e de alguma precipitação.

Os distritos de Vila real e Viseu são os mais afetados, mas as ocorrências devido aos efeitos da depressão Dora fazem-se sentir em todo o país.

Estes são também os distritos mais atingidos pela queda de neve até às 10:00. Prevê-se que Castelo Branco e Coimbra também venham a ser afetados pela queda de neve, havendo ainda a possibilidade de o mesmo ocorrer no norte alentejano, refere a Proteção Civil, que pede que se evite deslocações a locais onde existe acumulação de neve.

A ANEPC avisa que as condições meteorologicas vão fazer-se sentir com "maior intensidade até à madrugada de domingo".

Há quatro factores meteorológicos a ter em conta; o vento forte, a agitação maritima que afeta todos os ditritos da orla costeira, a queda de neve e a descida das temperaturas.

Em relação à queda, a ANECP refere que vão ser afetados distritos onde não ocorre habitalmente queda de neve e recomenda que se evitem deslocações a zonas de acumulação de neve para evitar acidentes.

A "temperatura baixa associada ao vento é geradora de um desconforto termico" que leva as pessoas a recorrer com mais intensidade a equipamentos de aquecimento, pelo que a Proteção Civil recomenda cuidados no manueamento destes aparelhos e no uso intenso de lareiras.

Neve corta estradas na Serra da Estrela

De acordo com Carlos Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), as estradas de acesso ao maciço central da serra da Estrela foram encerradas devido à queda de neve.

A circulação estava proibida nos troços Piornos/Cruzamento da Torre, Cruzamento da Torre/Torre e Cruzamento da Torre/Lagoa Comprida, Lagoa Comprida/Sabugueiro, Sabugueiro/Cruzamento de Gouveia/Penhas Douradas/Manteigas e Manteigas Covilhã, não havendo previsões quanto à reabertura.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, as Estradas Nacionais (EN) 2 e 321 encontram-se cortadas devido à queda de neve registada na madrugada de hoje no norte do distrito.

Aviso vermelho para Lisboa e Leiria devido à previsão de forte agitação marítima

A EN 321 está cortada entre Castro Daire e Cinfães, na zona da serra do Montemuro, e a EN2 entre Castro Daire e Lamego, em Bigorne, que "são os pontos mais altos", segundo o CDOS.

Carlos Pereira disse ainda à Lusa que a ANEPC está preocupada com a previsão de agitação marítima forte, que levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a emitir aviso vermelho para Lisboa e Leiria.

Por isso a ANEPC reitera alerta para o agravamento das condições meteorológicas, prevendo-se um aumento da intensidade do vento, precipitação, a descida da temperatura e o aumento da agitação marítima na costa ocidental.

A ANEPC recomenda à população que garanta a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais, que adote uma condução defensiva, face à possibilidade de formação de lençóis de água e gelo nas vias, que evite circular em vias com acumulação de neve e que tenha especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas sujeitas a inundações rápidas.

O IPMA colocou sob aviso vermelho, o mais grave de uma escala de quatro, os distritos de Lisboa e Leiria devido à previsão de agitação marítima forte na sequência dos efeitos da depressão Dora em Portugal continental.

Vento forte, chuva, neve e frio devido à depressão Dora

Estes dois distritos vão estar sob aviso vermelho, o mais grave de uma escala de quatro, entre as 12:00 e as 21:00 de hoje por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 7 a 8 metros de altura significativa, podendo atingir 14 metros de altura máxima.

O aviso vermelho corresponde a uma situação meteorológica de risco extremo. Nesta situação, o IPMA recomenda que as pessoas se mantenham ao corrente da evolução das condições meteorológicas e sigam as orientações da proteção civil.

Por causa da agitação marítima forte, o IPMA colocou também a costa dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Setúbal, Beja e Faro, o norte da Madeira e Porto Santo sob aviso laranja até às 00:00 de domingo.

O mau tempo que se vai fazer sentir no continente pelo menos até sábado surge na sequência da passagem em Portugal continental da depressão Dora, que vai trazer também vento forte, precipitação, neve e descida da temperatura.

O IPMA emitiu um aviso amarelo para os distritos de Braga, Vila Real, Viana do Castelo, Porto, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco devido à queda de neve acima de 1.400/1.600 metros, descendo gradualmente a cota para 700/900 metros, até às 06:00 de domingo.

Sob aviso amarelo (menos grave) estão ainda os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda e Castelo Branco devido à previsão de vento forte de noroeste, com rajadas até 95 quilómetros por hora nas terras altas até às 06:00 de sábado.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

