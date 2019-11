Queda de árvore de grande porte causa danos em cinco veículos em Matosinhos

Já a 30 de outubro tinha caído uma árvore de grande porte na rua Manuel Bandeira, no Porto

A queda de uma árvore de grande porte em Matosinhos, no Porto, causou esta quinta-feira danos em cinco veículos, um deles pesado, adiantou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto.

O incidente, que aconteceu às 14.40 horas na Rua João Fernandes, na Senhora da Hora, causou ainda prejuízos na varanda de um edifício. No local estiveram 14 operacionais, apoiados por cinco viaturas, revelou a mesma fonte.

Também no distrito do Porto, em Vila Nova de Gaia, os Bombeiros Sapadores contaram à Lusa que a queda de uma árvore provocou danos num autocarro, que ficou com o para-brisas partido. Sem feridos a registar, o acidente aconteceu na Rua Fonte dos Arrependidos, em Mafamude, pelas 14.07 horas.

Além desta ocorrência, os Sapadores registaram quedas de muros, painéis publicitários ou deslizamentos de terras. Na cidade do Porto, à semelhança do concelho vizinho de Gaia, foram registadas várias quedas de árvores e o desabamento de uma parede de um edifício.