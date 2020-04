Quatro idosos por dia, 28 crianças por semana. As vítimas de crime em 2019

Violência doméstica. Criada linha de SMS para as mulheres que estão em isolamento com os agressores

Capitão do porto de Cascais detido por violência doméstica. Foi exonerado

Um total de 1.467 crianças foi vítima de crime em 2019, mais 532 do que em 2018, segundo o relatório anual da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).

Este número revela que chegaram à APAV em 2019 em média de quatro vitimas por dia, 28 por semana.

Do total de crianças vítimas de crime 153 tinham entre os 0 e os 3 anos, 109 entre os 4 e os 5 anos, 374 entre os 6 e os 10 anos e 831 entre os 11 e os 17 anos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As estatísticas da APAV revelam ainda que entre os crimes contra crianças reportados à associação destacam-se a pornografia de menores (699), o abuso sexual de crianças com idade inferior a 14 anos (305) e os crimes de violação (187) .

Relativamente ao perfil das vítimas, os dados da APAV revelam que 61,9 por cento são do sexo feminino com média de idades de 11 anos e que em 27,3 por cento dos casos o autor do crime é pai ou mãe.

Mulheres são a maioria das vítimas

Em 2019, foi igualmente registada uma média de quatro idosos por dia vítimas de crimes, a maioria mulheres. Os autores foram os filhos ou os cônjuges.

O Relatório Anual da APAV referente a 2019 revela que 1.350 idosos foram vítimas de violência, o que em média corresponde a quatro casos por dia ou 28 por semana.

A maioria das vítimas são mulheres (78 por cento) com uma média de idades de 75 anos, tendo a APAV registado que em 31,5 por cento dos casos a violência foi exercida pelos filhos e em 23,4 por cento pelo cônjuge.

Comparando com os últimos anos, a estatística de 2019 aponta para um aumento do número de crimes contra idosos.

Em 2017 os dados da APAV revelavam que 944 idosos tinham sido vítimas de crimes, o equivalente a 18 por semana ou a três por dia, um valor equivalente ao registado em 2018 com o registo de 926 vítimas.

Em termos globais, e tendo como base uma recolha da informação mais depurada, a APAV registou em 2019 um total de 54.403 atendimentos que permitiram acompanhar mais de 11 mil vítimas.

O total de crimes e outras formas de violência assinalados ultrapassou em 2019 a faixa dos 29 mil, tendo-se registado um aumento de cerca de 40% do total face a 2018.

A maioria dos crimes assinalados diz respeito aos crimes contra as pessoas (95,9%), com especial relevo para os crimes de violência doméstica (79%).

A associação realça também os crimes contra o património que, em 2019, representaram 1,8 por cento do total assinalado pela APAV.

Os Órgãos de Polícia Criminal (19,6%), bem como os amigos/conhecidos e vizinhos (14,8%) continuam a ser os principais canais de acesso à APAV, para além da própria vítima.

As zonas do país onde houve mais vítimas apoiadas foram Cascais (465), Braga (463), Porto (379), Sintra (316), Lisboa (305), Oeiras (259) e Vila Nova de Gaia (262).

A APAV divulga anualmente os seus dados estatísticos tendo como base uma recolha da informação mais depurada e registou 54.403 atendimentos que permitiram, em 2019, acompanhar mais de 11 mil vítimas.

A APAV comemora este ano 30 anos de existência, tendo prestado apoio, desde 1990, a mais de 330.000 mil pessoas.