Quatro detidos por homicídio com arma branca em Oeiras

PSP de Oeiras colaborou com a PJ

Jovem morre atropelada no passeio em Matosinhos. Condutor fugiu

Violência doméstica. Criada linha de SMS para as mulheres que estão em isolamento com os agressores

Quatro homens, com idades entre os 20 e 30 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária por suspeitas de terem cometido um homicídio na via pública em Oeiras. O crime ocorreu na passada sexta-feira e a vítima é um homem de 27 anos que alvo de agressões com uma arma branca, motivas por uma desavença anterior.

Em comunicado, a Polícia Judiciária esclarece que as detenções foram efetuadas pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, com a colaboração da Polícia de Segurança Pública de Porto Salvo e Oeiras, e que os "quatro homens, de idades compreendidas entre os 20 e 30 anos, estão fortemente indiciados pela prática, em coautoria, de um crime de homicídio qualificado".

"Os factos ocorreram na noite da passada sexta-feira, na via pública, no concelho de Oeiras, quando os presumíveis autores, na sequência de desavença anterior mantida por um deles com a vítima, a agrediram fisicamente e lhe desferiram um golpe de arma branca, o qual provocou a sua morte", diz o comunicado da força policial.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A vítima mortal, de 27 anos, "foi atingida no tórax, acabando por falecer no local, enquanto os autores se colocavam em fuga".

As detenções terão sido concretizadas em momentos diferentes já que "um dos detidos já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de prisão preventiva".

Os restantes serão presentes esta segunda-feira a primeiro interrogatório judicial, diz a PJ.