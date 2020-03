Um dos primeiros casos de doentes infetados em Portugal com covid-19 está recuperado

É o primeiro caso de um doente infetado com covid-19 a conseguir recuperar. Foi dos primeiros casos positivos a entrar no hospital de São João e recuperou em cerca de duas semanas.

O DN sabe que o doente está sem sintomas há alguns dias e que já efetuou dois testes que deram negativo. Neste momento a pessoa já teve alta hospitalar, revelou fonte do hospital à agência Lusa.

Nesta quinta-feira dos 128 mil doentes infetado no mundo mais de 68 mil recuperaram, não existindo ainda conhecimento cientifíco que permita assegurar que os pacientes que recuperaram tenham desenvolvido imunidade ao covid-19.

