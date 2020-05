Praia no parque, para aliviar areais de Cascais, arranca amanhã

Com as regras para a temporada de praia a condicionar o acesso aos areais, a Câmara Municipal de Cascais decidiu pôr em marcha uma experiência piloto que arranca já esta sexta-feira: disponibilizar os parques do concelho para aproveitar o sol, de fato de banho e toalha de praia e até com direito a duches refrescantes.

"No âmbito da passagem de Estado de Emergência a Situação de Calamidade, e para preparar um primeiro e controlado desconfinamento em contexto de pandemia, informamos que a Câmara Municipal de Cascais vai disponibilizar em quatro parques do concelho espaços reservados a fazer praia no parque", lê-se no site da autarquia.

Segundo a TSF, a experiência é um projeto-piloto.

Chama-se "Verão no Parque", e tem como objetivo "aliviar a pressão sobre as praias, facilitando o respeito pelo distanciamento de dois metros recomendado pelas Direção Geral da Saúde".

A "praia no parque" vai funcionar no Parque Marechal Carmona, Quinta da Alagoa, Jardim da Quinta de São Gonçalo e Parque Urbano do Penedo.

Tal como nos areais, também aqui vão existir normas de utilização dos espaços, que passam por usar apenas os espaços delimitados no relvado; utilizar uma toalha de praia, não usar chapéus-de-sol - porque danificam a relva -, ouvir música apenas com os auscultadores e assegurar a distância de 2 metros de espaço de circulação entre grupos.

.Vão existir estruturas - aspersores - para que as pessoas se possam refrescar.

As bicicletas terão de ficar de fora desta zona e os animais de estimação serão permitidos, mas apenas com trela.