Posso ir à praia? A app que já ajudou 240 mil

Calor leva milhares à praia. Há 17 praias com sinal vermelho.

A app "Posso Ir?" está disponível desde o início de junho. Informa sobre o estado de ocupação de cada praia e de acordo com as regras de distanciamento social, a qualidade da água e os serviço disponíveis. Mais de 240 mil portugueses utilizaram já este instrumento, informa a DECO Proteste.

A aplicaçao inclui informação de 600 praias, entre costeiras e fluviais, e, além da lotação, classifica a água, indica os crachás existentes como Bandeira Azul ou Praia Vigiada e diz quais as infraestruturas de apoio disponíveis. Regista, ainda, as acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida, os serviços de pronto socorro e inclui indicadores visuais para utilizadores daltónicos.

"A aplicação está em constante atualização, através da informação oficial disponibilizada pelos concessionários, e da participação ativa dos próprios banhistas. Uma componente comunitária em tempo real, para ajudar a tomar a decisão certa", sublinha a DECO Proteste, lembrando os consumidores que vamos entrar no mês com maior afluência nas prais.

Resulta de uma parceria da associação de consumidores com o grupo Tech4Covid19, em colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). É financiada pela Fundação Gulbenkian e Fundação EDP.