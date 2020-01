Portugueses em Wuhan podem ser repatriados esta sexta-feira

O regresso a Portugal de 15 cidadãos nacionais que se encontram em Wuhan, a cidade chinesa onde começou o surto do novo tipo de coronavírus, deverá acontecer na sexta-feira. Os portugueses vão fazer a viagem no segundo voo fretado pelo União Europeia através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, noticiou esta quarta-feira o Público, que cita um responsável do Governo.

Há mais cinco portugueses, num total de 20, que estão na região, mas que não pretendem, por enquanto, regressar a Portugal.

O primeiro avião fretado por Bruxelas partiu esta quarta-feira de manhã de França. Da China vão regressar 250 franceses.

Na terça-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freita, explicou que, como estes portugueses "vêm do epicentro da doença", à chegada a Portugal será feita uma "pequena história clínica, para perceber se estiveram em contacto com doentes" infetados com o novo coronavírus ou se estiveram em contacto com animais,mas não serão colocados obrigatoriamente de quarentena.

"[Se estes cidadãos não apresentarem sintomas] ficamos a saber para onde vão, ficamos com o contacto deles, damos o contacto das autoridades de saúde da área de residência para, se nos próximos dias desenvolverem sintomatologia, poderem contactar essa autoridade de saúde", acrescentou a responsável da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O executivo comunitário indicou, em comunicado divulgado na terça-feira, que "a UE cofinanciará os custos de transporte das aeronaves", sendo que "o primeiro avião está previsto para sair de França amanhã [quarta-feira] de manhã, enquanto o segundo sairá no final da semana".

Apesar de a medida vir no seguimento da ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil a pedido de França, a Comissão Europeia explica que "os cidadãos da UE presentes na região e que desejam ser repatriados podem solicitá-lo, independentemente da sua nacionalidade".

"Os números iniciais indicam que cerca de 250 cidadãos franceses serão transportados na primeira aeronave e mais de 100 cidadãos da UE de outros países se juntarão à segunda aeronave", precisa Bruxelas.

Para já, de acordo com o executivo comunitário, "apenas cidadãos saudáveis ou sem sintomas [do vírus] serão autorizados a viajar".

"O Centro de Resposta de Emergência da UE mantém-se em contacto constante com os governos dos Estados-Membros a fim de coordenar as chegadas e os possíveis períodos subsequentes de quarentena", adianta a Comissão Europeia.

Situada no centro da China, a cidade de Wuhan foi colocada na semana passada sob uma quarentena de facto, com saídas e entradas interditas pelas autoridades durante período indefinido, apanhando os residentes de surpresa.

Com Lusa.