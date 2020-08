Portugal regista mais 157 novos casos e três mortes por covid-19

Morreram mais três pessoas e foram confirmados mais 157 casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas.

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira (10 de agosto), no total, desde que a pandemia começou, registaram-se 52 825 infetados, 38 600 (mais 89) recuperados e 1759 vítimas mortais no país.

No país há agora 12.484 casos ativos de covid-19. Nos hospitais estão internadas 374 pessoas (mais oito) mas nas unidades de Cuidados Intensivos estão agora menos quatro doentes; são 29 contra 33 de domingo.

O número de recuperados é agora de 38600, o que significa que mais 89 pessoas recuperaram em relação ao dia anterior.

No caso das mortes, as três registadas ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, todos homens com idades entre os 60 e os 89 anos. Nos novos casos, Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais incidência de covid-19: regista hoje mais 99 casos (63%), o Norte tem 45, o Centro seis, o Alentejo 3 e o Algarve e Açores registam cada dois novos casos.

Por faixas etárias, dos 157 novos casos apenas seis são do grupo dos 70 aos 79 anos. São as pessoas com idades entre 20 e 59 anos que fazem engrossar o número de infetados. Foram 104 casos registados nesta segunda-feira.

Lar do Porto com 46 casos

Nesta segunda-feira, o número de casos de covid-19 confirmados num lar do Porto subiu de 44 para 46, aumentando para dez os internados, adiantou a Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN), segundo a qual o "surto está controlado".

Em declarações à agência Lusa, fonte oficial da ARSN indicou que entre os casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus na residência sénior Montepio da Rua do Breiner, no Porto, estão "34 residentes infetados e 12 profissionais".

Já o número de internamentos registados aumentou de oito para dez, tendo-se os dois novos internamentos registado no grupo dos "profissionais de saúde".

A nível mundial, o contágio continua a progredir em muitos países. Os Estados Unidos registaram cinco milhões de casos de covid-19, desde o início da epidemia, de acordo com uma contagem independente da Universidade Johns Hopkins. A primeira potência económica mundial é de longe a mais atingida em todo o mundo pela doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), com mais de 162 mil óbitos.

Na Austrália, no estado de Vitória, foram registadas 19 mortes, o maior número diário, mas os novos casos (337) baixaram pela primeira desde 29 de julho. O país registou, até ao momento, cerca de 21 400 casos de infeção e 314 mortes por covid-19.

Máscara obrigatória em Paris

Em França, o uso de máscara no exterior passou a ser obrigatório em algumas áreas movimentadas da cidade de Paris e da região. "Todos os indicadores mostram que o vírus voltou a circular de forma ativa na região" parisiense, escreveram as autoridades em comunicado. O uso de máscara é obrigatório para maiores de 11 anos.

Na capital, as áreas em causa são, particularmente, o cais do rio Sena e mais de uma centena de ruas em quase todos os bairros. "Trata-se de zonas turísticas, feiras ao ar livre ou ruas muito comerciais, como o cais do Sena, o canal Saint-Martin" e também "Butte Montmartre, [zona] muito turística", explicou à agência France-Presse Nicolas Nordman, o vereador de segurança da Câmara Municipal de Paris.

"Os critérios são os locais onde existem pessoas, onde é difícil respeitar o distanciamento e locais de celebração, onde poderá ter havido um relaxamento das barreiras" de prevenção nas últimas semanas, acrescentou.

Num primeiro momento, "vai haver pedagogia, a obrigatoriedade vai ser lembrada durante 15 dias às pessoas que entrarem na área em causa e as multas (135 euros) vão ocorrer num segundo momento", indicou.

"A incidência [da infeção] é particularmente alta na casa dos 20-30 anos. Também é maior em Paris e nos departamentos dos subúrbios como Seine-Saint-Denis, Vale do Marne, Altos do Sena e Val-d'Oise", apontou.

A decisão de tornar o uso de máscara obrigatório nas áreas mais frequentadas foi tomada com base nas recomendações formuladas pela agência regional de saúde da região de Île de France.

Quase 20 milhões de infetados

Mais de 19,92 milhões de pessoas foram infetadas com covid-19 em todo o mundo e 729 883 morreram.

As infeções foram relatadas em mais de 210 países e territórios desde que os primeiros casos foram identificados na China, em dezembro de 2019.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.