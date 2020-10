Portugal já tem mais casos de covid-19 do que a China

China pode começar a vacinar cidadãos antes do final do ano

Foram as notícias que, em fins de dezembro do ano passado, inícios de janeiro deste ano, começaram a chegar da China sobre um novo vírus, na altura batizado de vírus de Whuan, província chinesa onde apareceram os primeiros casos, que puseram o mundo em alerta.

Notícias e imagens alarmantes, hospitais construídos numa semana, corrida aos ventiladores e às máscaras, quarentenas, isolamentos, cuidados intensivos a rebentar pelas costuras, relatos assustadores e mortes, muitas mortes, era o que chegava.

Até fevereiro, a China foi o país mais afetado pela pandemia, Itália e Espanha seguiram-se-lhe e depois o resto do mundo. A 11 de março, a OMS declarava a covid-19, como foi rebatizada a doença, uma pandemia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na China, por essa altura, a propagação do vírus estava controlada, com medidas estritas de quarentena, isolamento e restrição da circulação de pessoas.

Sete meses depois, de acordo com o site wordometers, o país teve 85 557 casos confirmados, 4.634 mortes (que a 18 de abril eram 4 632) e 218 casos ativos, ocupando neste momento a 49.ª posição a nível mundial em número total de casos. De notar que a China tem cerca de 1 414 191 618 milhões de habitantes - 59 casos por milhão de habitantes.

Portugal, com 10 milhões de habitantes, acaba de ultrapassar a China em número total de casos confirmados desde o início da pandemia, que no nosso caso aconteceu a 2 de março.

Com 8 399 casos por milhão de habitantes, um total de 86 664 casos confirmados, 31 397 casos ativos, 2080 mortes e um número de casos diários acima dos 100 nos últimos quatro dias, estima-se que em breve estejamos muito acima da China, que, em contraciclo com grande parte do mundo, estancou há muito a transmissão do vírus detetado em dezembro na sua província de Whuan.