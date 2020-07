Portugal com 51.072 infetados e 1.735 mortes. Mais 204 casos em 24 horas

OMS pede cautela no regresso das viagens e diz que não há "risco zero"

Em Portugal, nas últimas 24 horas, registaram-se mais 204 casos confirmados de covid-19 (um aumento de 0,4%) e mais oito mortes. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira (31 de julho), o país soma agora mais de 51 mil infetados (51.072) e 1.735 óbitos desde o início da pandemia.

Dos 204 casos, 128 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, o que representa 62,75% do total nacional de novas infeções. As oito mortes reportadas no último dia ocorreram nesta região.

Uma das vítimas mortais é uma mulher, que tinha 39 anos - há agora quatro óbitos na faixa etária entre os 30 e os 39 anos. Na conferência de imprensa sobre a pandemia em Portugal, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou que não é frequente a mortalidade nestas idades, mas neste "caso havia patologia associada e um facto que começa a ser observa na mortalidade de pessoas relativamente jovens que é a presença de obesidade".

A taxa de letalidade situa-se nos 3,4% e acima dos 70 anos é de 16%, indicou a ministra da Saúde.

Marta Temido revelou que há 194 surtos ativos no país, dos quais 47 na região Norte, 12 no Centro, 106 em Lisboa e Vale do Tejo, 14 no Alentejo e 15 no Algarve.

Nos últimos sete dias, a taxa de incidência do vírus é de 13,4 novos casos por cada 100 mil habitantes, indicou a ministra. Já nos últimos 14 dias, a taxa de incidência é de 29,1 novos casos por 100 mil habitantes, acrescentou.

Há 381 doentes hospitalizados (menos 22 em relação a quinta-feira), dos quais 41 (menos um) estão internados em unidades de cuidados intensivos.

O boletim da DGS indica que há mais 343 pessoas que recuperaram da doença para um total de 36.483.

Atualmente, o número de casos ativos passa para os 12.854, menos 147 face ao dia anterior.

Inquérito serológico conclui que 2,9% da população está imune

Os resultados do primeiro Inquérito Serológico Nacional Covid-19 concluem que "Portugal regista uma seroprevalência global de 2,9% de infeção pelo novo coronavírus na sua população [perto de 300.000 pessoas], não tendo sido encontradas diferenças significativas entre regiões e grupos etários, refere em comunicado o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), promotor do estudo.

A seroprevalência foi mais elevada nas pessoas que relataram ter tido um contacto prévio com um caso suspeito ou confirmado de covid-19 (22,3% versus 2,0%) e naqueles com sintomatologia compatível com a doença - febre, arrepios, astenia, odinofagia, tosse, dispneia, cefaleias, náuseas/vómitos e diarreia - (6,5% contra 2,0%).

Cerca de 44% das pessoas com anticorpos específicos contra o novo coronavírus não referiram qualquer sintoma anterior de covid-19.

OMS pede cautela na retoma das viagens

Devido à pandemia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou, esta sexta-feira, um documento em que apela à cautela nas viagens e alerta para o facto de não existir "risco zero".

"O levantamento gradual das viagens (ou restrições temporárias) deve ser baseado numa avaliação completa dos riscos, levando em consideração o contexto do país, os padrões locais de epidemiologia e transmissão, as medidas nacionais de saúde e sociais para controlar o surto e as capacidades dos sistemas de saúde nos países de partida e de destino, inclusive nos pontos de entrada", referiu a OMS.

Na retoma das viagens deve dar-se prioridade às de emergência, humanitárias e de repatriamento e é desaconselhando a saída de idosos ou doentes crónicos para áreas com transmissão comunitária de covid-19, recomenda a agência das Nações Unidas.

Na quinta-feira, o Governo português fez saber que há novas regras para quem pretende viajar de avião de e para Portugal e que vão entrar em vigor a partir das 00:00 de sábado, 1 de agosto.

O Ministério da Administração Interna informou que continua aberto o tráfego aéreo com os países que integram a União Europeia, os países associados ao Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça) e o Reino Unido.

Passageiros têm de apresentar teste negativo à covid-19

O Governo duplicou o número de países externos à União Europeia e ao Espaço Schengen que podem ter ligações aéreas regulares de e para Portugal por apresentarem um quadro epidemiológico positivo.

Os passageiros continuam a dever apresentar um teste negativo de rastreio à covid-19, realizado nas 72 horas anteriores à partida. Esta medida é excecionada aos que estejam em trânsito e não tenham de deixar as instalações aeroportuárias.

"Os cidadãos nacionais e estrangeiros com residência legal em Portugal e ainda o pessoal diplomático acreditado em Portugal que, a título excecional, não apresentem aquele comprovativo terão de fazer o teste à chegada, em instalações no interior do aeroporto, e a expensas próprias", explica. Caso estes se recusem a fazer o teste à chegada incorrem nos crimes de desobediência e propagação de doença contagiosa.

Relativamente aos cidadãos estrangeiros "será recusada a entrada em território nacional de todos os passageiros que embarcarem sem o teste realizado, sendo a companhia aérea objeto de uma contraordenação em caso de incumprimento", precisa a nota.

A pandemia provocada pela covid-19 provocou a morte de pelo menos 673.909 pessoas e infetou 17.352.910 em todo o mundo, segundo o último balanço feito pela Agência France-Presse (AFP) com base em dados oficiais.

De acordo com os dados da AFP, às 11:00 desta sexta-feira, há pelo menos 9.992.800 pessoas consideradas curadas.

Na quinta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que o número de casos de covid-19 em África vai ultrapassar um milhão "nos próximos dias", assinalando que registou um aumento de "50% nos últimos 14 dias".

Os dados desta sexta-feira, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), indicam que o número de infetados é já de 908.931, mais 17.732 nas últimas 24 horas, havendo agora 556.695 recuperados, mais 15.823. Foram também contabilizados mais 81 mortos, somando um total de 19.310 óbitos.