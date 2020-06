"É o foco principal da investigação". Alemão de 43 anos é suspeito do rapto de Maddie

Documentário sobre Maddie McCan já tem trailer e uma polémica com os pais

O suspeito é um cidadão alemão de 43 anos, com antecedentes criminais, que viveu em Portugal entre 1996 e 2007. Está neste momento detido na Alemanha, segundo um comunicado da Metropolitan Police, a polícia inglesa.

Em comunicado, a Polícia Judiciária confirma, "em estreita articulação com as Autoridades Alemãs (BKA) e Inglesas (Metropolitan Police)" que foram recolhidos elementos "que indiciam a eventual intervenção, no desaparecimento da criança, de um cidadão alemão".

A polícia inglesa diz que se trata de um homem "branco, de cabelo curto e louro", tendo cerca de um metro e oitenta de altura. Tinha 30 anos na época do desparecimento de Madeleine McCann, segundo o detetive-chefe da Metropolitan Police, Mark Cranwell.

"Suspeito identificado como um alemão de 43 anos. Revelamos que era detentor de dois veículos suspeitos que são conhecidos por terem sido usados na altura do desaparecimento [assim como] números de telefone ligados ao desaparecimento de Madeleine [um deles considerado muito significante para a investigação]", segundo o comunicado da Metropolitan Police.

A polícia inglesa identificou uma carrinha caravana branca de marca Volkswagen que o suspeito usou para viver e também um automóvel Jaguar ao qual teria acesso., segundo Mark Cranwell.

Um dos veículos do suspeito identifocados pela polícia. © Metropolitan Police

Foi ainda enviado um novo apelo internacional por informações relacionadas com o caso.

A ZDF vai transmitir esta quarta-feira um programa sobre casos criminais não resolvidos e abordar o caso da menina que desapareceu em 2007, no Algarve.

A televisão alemã descobriu que a polícia encontrara um novo suspeito e esta é a razão pela qual as autoridades decidiram revelar os avanços na investigação.

"A Polícia Judiciária confirma que, no âmbito da investigação ao desaparecimento de uma criança inglesa, ocorrido no Algarve em 2007, continuam a ser desenvolvidas diligências, para o cabal esclarecimento da situação", lê-se no comunicado da PJ.

A polícia portuguesa está em articulação com as Autoridades Alemãs (BKA) e Inglesas (Metropolitan Police), "na partilha de informação, na realização de atos formais de investigação e de perícias, em Portugal e no estrangeiro", acrescenta a nota.

"O suspeito em questão, de 43 anos de idade, com antecedentes criminais, residiu em Portugal entre 1996 e 2007 e está atualmente a cumprir pena de prisão na Alemanha", diz ainda o comunicado da Polícia Judiciária.

Kate e Gerry McCann, os pais de Madeleine McCann, já foram avisados do avanço na investigação, segundo a PJ.

"A investigação prossegue", conclui a nota da polícia portuguesa.

Polícias pedem ajuda para identificar números de telemóvel

Segundo o jornal britânico Guardian, o suspeito, que está atualmente preso na Alemanha, não foi identificado.

Estava nas proximidades do resort da Praia da Luz, no Algarve, na noite de 3 de maio de 2007, e teve uma conversa por telefone que terminou pouco mais de uma hora antes de a criança desaparecer do apartamento onde dormia.

Em 2007, tinha 30 anos - mas foi dito que parecia ter apenas 25 anos. O homem está preso por uma questão não relacionada com o desparecimento da criança inglesa,

A polícia inglesa divulgou detalhes do número de telefone usado pelo homem e de um número de alguém que terá ligado ao suspeito, além de fotografias da carrinha em que o alemão vivia.

O pedido das autoridades é para que quem reconheça os números revelados, contacte a polícia: (+351 ) 912 730 680) e (+351) 916 510 683.

O mesmo pediu a polícia alemã.

"A nossa principal linha de investigação é este suspeito", disse Stuart Cundy, vice-comissário assistente da Metropolitan Police.

"Ele é o foco principal de nossa investigação, e é por isso que estamos a fazer este apelo, para que nos ajudem na investigação, para provar ou refutar o seu envolvimento", acrescentou o responsável.

Kate e Gery já reagiram. Maddie terá hoje 17 anos

Kate e Gerry McCann, de Rothley, Leicestershire, já reagiram ao anúncio de uma nova linha de investigação.

"Congratulamo-nos com o apelo de hoje em relação ao desaparecimento da nossa filha Madeleine. Gostaríamos de agradecer às forças policiais envolvidas pelos seus esforços contínuos na busca por Madeleine ", declararam, através de um comunicado.

"Tudo o que desejamos é encontrá-la, descobrir a verdade e levar os responsáveis ​​à justiça. Nunca vamos perder a esperança de encontrar Madeleine viva, mas seja qual for o resultado, precisamos de saber, precisamos de encontrar paz", disseram ainda os pais da criança que despareceu há 13 anos.

A polícia disse que informações significativas sobre o homem surgiram depois dos investigadores terem feito um apelo, em maio de 2017, no 10º aniversário do desaparecimento de Madeleine McCann.

Investigação reaberta em 2013

A Polícia Judiciária reabriu a investigação em 2013, depois de o caso ter sido arquivado pela Procuradoria-Geral da República em 2008, ilibando os três arguidos, os pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann, e um outro britânico, Robert Murat.

Madeleine McCann desapareceu poucos dias antes de fazer quatro anos, a 3 de maio de 2007, num apartamento de um aldeamento turístico, na Praia da Luz, no Algarve.

Madeleine, ou "Maddie", como ficou conhecida, será hoje uma adolescente de 17 anos.

Em março de 2019, e após vários atrasos, o documentário sobre o desaparecimento de Madeleine McCann ficou disponível na plataforma de streaming Netflix.

Kate e Gerry McCann, cuja filha desapareceu em maio de 2007, quando tinha apenas três anos e a família se encontrava de férias na Praia da Luz, no Algarve, recusaram-se a participar no documentário.

Maddie aos 9 anos segundo um retrato da polícia britânica. © DR

"Kate e Gerry, bem como a família e os amigos, foram abordados há alguns meses para participar no documentário. Kate e Gerry não tomaram a iniciativa de fazer este documentário e não veem como é que ele ajudará na busca por Maddie, então optaram por não se envolver", explicou Clarence Mitchell, porta-voz do casal, ao jornal The Guardian.

Apesar disso, a produção terá entrevistado mais de 40 pessoas, incluindo amigos do casal, polícias que participaram na investigação (como o detetive Gonçalo Amaral) e jornalistas que acompanharam o caso.

No trailer, é possível ver a jornalista da RTP Sandra Felgueiras, mas também participam os jornalistas britânicos Anthony Summers e Robbyn Swan, que escreveram um livro sobre o caso.

Entre as 140 horas de depoimentos recolhidos incluem-se ainda declarações de dois dos suspeitos, na altura, o britânico Robert Murat e o russo Sergey Malinka, assim como os especialistas em proteção de menores Jim Gamble e Ernie Allan. Brian Kenndy, o empresário milionário que ajudou a financiar a investigação inicial, também prestou declarações para o filme.

"A pedra no sapato da PJ"

Em 2017, Pedro do Carmo, o então diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária, explicava porque considerava o caso Maddie "a pedra no sapato da PJ", distinguindo-o de outros desaparecimentos mediáticos em território nacional.

O inquérito crime foi reaberto em 2011 e decorria em Portugal, em paralelo com a investigação inglesa, e as duas polícias têm "partilhado informação". Dez anos depois, ainda não havia pistas novas.

Na altura, dizia não existir um prazo estipulado para a conclusão do inquérito. "Se tivéssemos a certeza de estarmos diante de um determinado crime já teríamos um prazo para respeitar. Mas assim não nos podemos comprometer com limites de tempo para o inquérito", avançou, então.

"O prazo é o de obter resultados. Pelo menos até conseguir algumas respostas ou chegar a um ponto em que assumimos que já não é possível fazer mais", assumia o responsável da PJ".

Família tenta viver vida normal e mãe voltou a trabalhar

Em 2017, tinham passado dez anos desde o desaparecimento da filha Madeleine e a família McCann tentava viver uma vida "o mais normal possível", tendo a mãe, Kate McCann, regressado ao trabalho, revelaram os pais numa entrevista à época.

Gerry McCann admitiu que tiveram de encarar a realidade e garantir que a vida dos dois outros filhos, Sean e Amelie, fosse o mais satisfatória possível.

"Infelizmente para nós, a nova normalidade é uma família de quatro [pessoas]. Mas adaptámo-nos e isso é importante. Os últimos cinco anos em particular permitiram que dedicássemos devidamente mais tempo a cuidar dos gémeos e de nós e, obviamente, a continuar com o nosso trabalho", afirmou à BBC, na única entrevista que o casal concedeu a propósito do 10.º aniversário do desaparecimento de Madeleine McCann, e cuja reprodução foi autorizada para outros órgãos de comunicação social.

Apesar do trauma e consternação sentidos, Kate McCann dizia que o casal nunca se culpabilizara pelo que aconteceu, mas confessou que no início não conseguiu regressar ao emprego, tendo ficado a cuidar dos filhos.

© DR

"As crianças nem sequer estavam na escola, eu queria estar lá, não queria perdê-los de vista. Havia muita coisa a passar-se, muito trabalho de campanha, muitas emoções. Agora já voltei ao trabalho. Estou a fazer algo diferente do que eu estava a fazer", declarou.

A antiga médica de família continuava envolvida em medicina, mas num cargo diferente, enquanto Gerry McCann, cardiologista de profissão, era também professor na Universidade de Leicester, no centro de Inglaterra, perto da localidade de Rothley, onde a família reside.

No entanto, Madeleine McCann, garantia o casal, continua a fazer parte das suas vidas, seja através das fotografias que estão espalhadas pela casa, seja pelas conversas do quotidiano, seja em épocas festivas como o Natal ou o aniversário, para as quais Kate continua a comprar presentes.

"Obviamente, tenho de pensar que idade ela tem e coisas assim, quando a encontrarmos, se ainda será apropriado. Mas não poderia deixar de o fazer. Ela ainda é nossa filha, será sempre nossa filha", justifica.

Madeleine McCann desapareceu poucos dias antes de fazer quatro anos, a 3 de maio de 2007, do quarto onde dormia juntamente com os dois irmãos gémeos, mais novos, num apartamento de um aldeamento turístico, na Praia da Luz, no Algarve.