Pingo Doce volta atrás e mantém horários habituais das suas lojas

Na quinta-feira, a Jerónimo Martins tinha anunciado que iria antecipar a abertura da "maioria das suas lojas" Pingo Doce para as 06:30, no fim-de-semana, devido às limitações de circulação, para evitar a concentração de pessoas durante a manhã.

No entanto, "a alteração extraordinária de horários comunicada pelo Pingo Doce gerou uma controvérsia nacional que não esperávamos e que não desejámos", afirma o grupo, em comunicado.

"Desde o início desta pandemia, o Pingo Doce tem feito tudo o que está ao seu alcance para servir os seus clientes com a máxima segurança, protegendo simultaneamente as suas equipas de loja e de armazém", prossegue a Jerónimo Martins.

A Jerónimo Martins explica que "a intenção do Pingo Doce ao decidir antecipar a abertura da maioria das suas lojas no próximo fim-de-semana era a de contribuir para evitar a concentração de clientes no período da manhã, facilitando o desfasamento das visitas numa altura em que a situação epidemiológica no país aconselha toda a prudência".

Perante as "múltiplas interpretações, também de implicação política, que têm vindo a ser feitas e veiculadas ao longo das últimas horas e ao nível da discussão pública gerada, o Pingo Doce informa que os horários habituais das suas lojas se manterão inalterados", conclui a empresa.