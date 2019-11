Pingo Doce alerta clientes para campanha fraudulenta através de SMS

O Pingo Doce está a alertar os seus clientes sobre campanhas fraudulentas que são feitas através do envio de SMS, em que são pedidos dados pessoais. A cadeia de supermercados avisa que é uma fraude e tem enviado agora SMS e emails a clientes seus, utilizadores do cartão Poupa Mais, solicitando que não abram os links nem forneçam qualquer tipo de informação.

"Se recebeu uma SMS semelhante a esta em nome do Pingo Doce com referência a um sorteio ou concurso, não clique no link e apague a mensagem. Trata-se de uma campanha fraudulenta", informa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Pingo Doce avisa que "este tipo de SMS pretende aliciar o utilizador a clicar no link da mensagem, para fornecer dados pessoais (nome, morada, número de identificação fiscal, entre outros) e dados bancários numa página de internet falsa em nome do Pingo Doce, dando assim credibilidade à fraude".

"Tenha sempre presente que o Pingo Doce não solicita dados pessoais e bancários por SMS", revela a empresa do Grupo Jerónimo Martins.

Na mensagem de alerta enviada, o Pingo Doce esclarece que "estas SMS são enviadas para números de telemóvel aleatórios que podem ou não pertencer a clientes Poupa Mais registados. O Pingo Doce garante que não foi alvo de acesso indevido à sua base de dados de clientes. Em caso de dúvida, não forneça os seus dados e contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente através do número 808 20 45 45".

Este ano, o Pingo Doce já emitiu vários alertas sobre campanhas fraudulentas. Em setembro, no seu site, lançou um alerta sobre uma campanha de promoções que era falsa e visava o mesmo objetivo: obter dados pessoais dos clientes.