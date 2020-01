Mouraria. 'Guerra' religiosa na origem da rixa entre 40 pessoas

A PSP foi chamada à Rua do Terreirinho, na Mouraria, Lisboa, pouco depois das nove da noite de sábado. O alerta dava conta de uma desordem de larga escala nesse local, envolvendo cerca de 40 pessoas ligadas à comunidade do Bangladesh. Havia já quatro homens com ferimentos provocados com armas brancas e uma delas tinha sido baleada numa perna com uma arma de fogo.

De acordo com o que os agentes destas força de segurança conseguiram apurar - ainda sujeito a confirmação definitiva - na origem dos distúrbios terá estado um conflito entre fações religiosas que discordam sobre a eleição do novo líder religioso.

O DN está a tentar contactar um representante desta comunidade para esclarecer se, de facto, a motivação foi a 'guerra' religiosa, e o que está em causa nesta eleição.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A comunidade do Bangladesh tem oficialmente registados em Portugal pouco mais de cinco mil cidadãos, de acordo com o relatório do SEF de 2018. No entanto, segundo fonte que reponde na página do Facebook "Portugal Bangladeshi Community", haverá cerca de 30 mil imigrantes desta origem em Portugal. Um grande número está a trabalhar em explorações agrícolas, principalmente no Alentejo, mas há também parte em Lisboa, no setor do comércio.

A maioria dos nacionais do Bangladesh processa a religião muçulmana, seguindo-se a hindu e a budista. A discórdia será entre fações islâmicas. A Mouraria acolhe parte dos comerciantes e outros cidadãos desta nacionalidade.

(Em atualização)