PCP lamenta "grau de exigência" da DGS sobre Avante!. Partido divulga "ainda hoje" plano de contingência

A Direção-Geral da Saúde afirmou que cabia ao PCP a divulgação ou não do plano de contingência da Festa do Avante! e o partido comunista garantiu esta segunda-feira que o documento será revelado "ainda hoje". Para os comunistas, a realização do evento "tem sido pretexto para uma gigantesca operação reaccionária que mais que a Festa, visa atacar o PCP e sobretudo abrir caminho à limitação do exercício de direitos e liberdades dos trabalhadores e do povo".

O PCP, em comunicado, refere-se a uma "pulsão antidemocrática mal disfarçada" ao lembrar outras iniciativas e eventos que se têm realizado no país, como "dezenas de festivais e espectáculos que se estão a realizar, ao ar livre ou em espaços fechados como o Campo Pequeno, praias cheias, incluindo com turistas estrangeiros; centros comerciais a funcionar; as actividades religiosas retomadas, nomeadamente a peregrinação de Agosto em Fátima com muitos milhares de participantes".

O partido garante que a Festa do Avante! "está a ser preparada com a garantia de medidas de prevenção e proteção sanitária que salvaguardam o usufruto em condições de segurança e tranquilidade que preenchem e ultrapassam as que existem em múltiplas actividades".

"Tem-se assistido a uma ação orquestrada e articulada a vários níveis, e que envolve transformar as estruturas administrativas sanitárias, a quem cabe pronunciar-se sobre questões de saúde, em entidades que introduzam discriminações", lamenta.

O PCP queixa-se que o parecer da DGS "contém em vários domínios graus de exigência maiores relativamente à Festa do que tem estabelecido para outras iniciativas", dando como exemplo "a capacidade e lotação de recintos e espaços fixados, que contrastam seja com os espetáculos que se estão a realizar no país, seja com as feiras do livro atualmente a decorrer em Lisboa e no Porto, seja com outras iniciativas.

