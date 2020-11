Pandemia: Monchique passa de zero a cinco casos de um dia para o outro

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) indicava esta segunda-feira que Monchique era o único concelho do Continente sem doentes com covid-19. No mesmo dia, o presidente da autarquia, Rui André, informava que afinal existiam dois casos. Nesta terça-feira registaram-se mais três e têm-se realizado duas dezenas de testes diariamente. Esta quinta-feira, entretanto, serão testadas 105 crianças do pré-escolar.

Uma das primeiras duas pessoas infetadas foi um funcionário do município a exercer funções numa escola, que foi imediatamente encerrada na segunda-feira. E toda a população estudantil ficou em isolamento profilático até dia 27 de novembro.

Esta terça-feira foram conhecidos os resultados de 30 testes a contactos diretos dos dois casos iniciais e três dessas pessoas estavam infetadas, totalizando assim cinco casos de SARS-Cov-2 em Monchique.

"Depois de longas semanas sem casos ativos no nosso concelho, recebemos a notícia de duas pessoas infetadas com covid-19. Trata-se de um casal com idades próximas dos 65 anos e que terão sido infetados por um familiar a viver noutra região do país", informou Rui André, segunda-feira no Facebook. Informação que foi atualizada na terça-feira, passando para cinco o número de infetados.

"Cumpre-me o dever de informar a população que ontem foram realizados 30 testes a contactos diretos dos dois casos já informados, dos quais resultaram 27 testes negativos e três casos positivos", escreveuainda o presidente da Câmara Municipal de Monchique.

As três pessoas infetadas são auxiliares de ação educativa e funcionários do município, tendo sido realizados mais 40 testes nos últimos dois dias. Esta quinta-feira, serão testadas todas as 105 crianças que frequentam o ensino Pré-escolar do Parque Escolar de S. Pedro.

O surgimento de casos em equipamentos escolares levou ao encerramento das atividades e espaços desportivos, incluindo as piscinas, "até nova avaliação e meramente por razões preventivas", justifica o autarca.

Rui André apela à colaboração da população para que "continuem atentos e a cumprir todas as regras de segurança, assim como a evitar comportamentos de risco, a bem da nossa própria saúde e de todos aqueles com quem convivemos diariamente".