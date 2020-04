O maior crescimento entre os jornais generalistas: mais de 3,2 milhões de leitores escolheram o DN

O consumo de informação online em Portugal disparou no mês de março, com o eclodir da pandemia covid-19 no território nacional. E entre as marcas preferidas pelos portugueses para se manterem bem informados, o Diário de Notícias destacou-se com o maior crescimento de leitores entre os jornais generalistas. No total, escolheram o DN mais de três milhões de portugueses: 3.227.582. Um aumento de 59% relativamente ao mês de fevereiro.

Essa confiança dos portugueses permitiu ao Diário de Notícias subir ao oitavo lugar absoluto do ranking netAudience da Marktest, a análise de audiências online mais utilizada pelo mercado português. E, sobretudo, valida a aposta do DN em privilegiar o caminho da informação séria, rigorosa e credível, tão importante para reforçar os mecanismos de confiança necessários numa sociedade abalada pelos tempos de incerteza em que vivemos.

O valor total de leitores que preferem o Diário de Notícias como fonte de informação na internet é, no entanto, ainda superior a estes números, pois a audimetria não contabiliza os acessos realizados por computadores, telemóveis ou tablets que estejam no estrangeiro ou nas Regiões Autónomas.

Com a grande maioria dos portugueses confinados em casa, ávidos por acompanharem o desenrolar dos acontecimentos relacionados com o novo coronavírus, todas as marcas de informação viram crescer o número dos respetivos leitores nas plataformas online. E os títulos do Global Media Group, a que o Diário de Notícias pertence, foram preferidos por mais de 4,58 milhões de leitores, o que permitiu a este grupo recuperar a liderança digital entre os conglomerados de media em Portugal.

O Jornal de Notícias, com um alcance de 3 559 826 pessoas, permanece o título GMG com mais audiências desta análise, ocupando a 3.ª posição geral no ranking netAudience, tendo registado uma variação positiva de 26% face ao mês anterior.

Dos outros títulos do Global Media Group, destaque ainda para , o 14.º lugar do Dinheiro Vivo, a marca de informação económica do GMG (2,302 milhões de leitores), o 17.º lugar da TSF (1,816 M), o 19.º do Diário de Notícias da Madeira (1,740 M) e a 20.º posição do jornal desportivo O Jogo (1,478 milhões).

O ranking é liderado agora pelo jornal Público, que teve uma audiência de 3.814.925 leitores, ultrapassando o Correio da Manhã (3.779.635). JN, Notícias ao Minuto e Expresso completam o top 5.

Da parte do DN, um muito obrigado pela confiança.