Movimento Zero começa a dominar manifestação de polícias

Por onde quer que se olhe dominam as t-shirts do Movimento Zero, uma estrutura de polícias anónimos, com mais de 53 mil seguidores no Facebook. Foi no Marquês de Pombal, em Lisboa, que elementos da PSP e da GNR iniciaram a manifestação de polícias que ruma até à Assembleia da República, onde, às 16:00, está prevista uma concentração.

Um forte dispositivo de segurança está a marcar esta quinta-feira o protesto dos polícias. Com o lema "tolerância zero", a manifestação conjunta é organizada pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) e a Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR).

Os presidentes das duas estruturas sindicais já fizeram saber que ponderam novas ações de protestos caso esta não tenha os efeitos desejados.

São do Movimento Zero a grande parte da​​​​​​s t-shirts que polícias e civis, muitos dos quais familiares de agentes, fizeram questão de usar nesta manifestação. No Marquês de Pombal, uma carrinha da ASPP estava a vender t-shirts do sindicato e a fila era grande. São, no entanto, os apoiantes do Movimento Zero, uma estrutura que reúne cerca de 53 mil seguidores no Facebook, que domina o o protesto, que se faz ruidoso pelas ruas de Lisboa.

Os manifestantes que encabeçam o cortejo, onde se encontravam vários sindicalistas das estruturas que marcaram a manifestação, agarram uma tarja gigante, onde se lê "exigimos respeito". Também se vê uma faixa verde, amarela e vermelha com a inscrição Movimento Zero, estrutura criada em maio deste ano por elementos da PSP e da GNR que, segundo a sua página no Facebook, luta pela "valorização, dignidade e respeito" das forças de segurança.

Chegados ao Largo do Rato, em frente à sede do PS, os manifestantes entoam o hino nacional e ouve-se, repetidamente,"zero".

Movimento Zero aumenta nível de risco da manifestação

A PSP de Lisboa mobilizou todo o efetivo das unidades especiais de intervenção e deu ordem para, ao mínimo sinal de desordem, cercarem e afastarem os responsáveis. Isto porque o nível de risco desta manifestação agravou-se com a adesão do Movimento Zero, uma estrutura de polícias anónimos, que tem atraído apoiantes ligados à extrema-direita entre os mais de 53 mil seguidores no Facebook.

A colocação de barreiras metálicas e blocos de betão para impedir o acesso dos manifestantes às escadarias e acessos à Assembleia da República é uma das medidas de segurança que as forças de segurança adotaram.

Apesar de o ministro da Administração Interna (MAI) ter reunido na quinta-feira passada com os sindicatos mais representativos da PSP e na segunda-feira com a APG/GNR, as estruturas decidiram manter o protesto, por ainda não estar definido um calendário para a resolução rápida dos problemas, apenas uma agenda de reuniões negociais.

Entre as reivindicações que motivaram o protesto, e além dos aumentos salariais, está também a atualização dos suplementos remuneratórios, que "há mais de dez anos que não são revistos", o pagamento de um subsídio de risco e mais e melhor equipamento de proteção pessoal. Os polícias exigem também uma fiscalização das condições de higiene, saúde e segurança no trabalho e que seja cumprido o estatuto na parte referente à pré-aposentação aos 55 anos.

Manifestação deve ser encarada com serenidade, diz Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, questionado esta quinta-feira sobre a manifestação de profissionais da PSP e da GNR, defendeu que esse é "um direito legítimo dos portugueses", que "deve ser encarado com serenidade".

Questionado se considera legítimas as reivindicações dos polícias, o chefe de Estado respondeu: "Eu já tive ocasião no meu discurso de posse deste Governo que é um ponto para que tem de se olhar nesta legislatura, o estatuto das Forças Armadas e o estatuto das forças de segurança. Já disse isso".

Já na quarta-feira, questionado sobre este protesto, o Presidente da República tinha lembrado o discurso que fez na posse do atual Governo, há cerca de um mês, no qual pediu "atenção redobrada" ao estatuto das Forças Armadas e das forças de segurança.

O chefe de Estado reiterou hoje que "é um direito legítimo dos portugueses o direito de manifestação", acrescentando: "Portanto, deve ser encarado com serenidade. A democracia faz-se disso. Há em todo o país neste momento várias lutas sociais, coisas que correm bem, coisas que correm menos bem. E a democracia é isso".

"A diferença em relação à ditadura é o haver a livre manifestação, os direitos fundamentais consagrados na Constituição. E agora vamos esperar os acontecimentos", completou.

Com Susete Henriques