Motos apreendidas em corridas ilegais na Ponte Vasco da Gama

Duas motos foram apreendidas e os seus condutores constituídos arguidos na sequência de uma operação de fiscalização da GNR realizada na madrugada desta terça-feira para prevenir corridas ilegais na Ponte Vasco da Gama, um local já referenciado pela prática ilegal de street racing, tendo já ocorrido acidentes graves, com vítimas mortais. É a segunda operação em dias consecutivos. No domingo à noite, em Cascais, a GNR apreendeu nove veículos que alegadamente participavam em corridas ilegais.

De acordo com um comunicado da GNR, a operação na Ponte Vasco da Gama foi realizada pelo Destacamento de Trânsito de Setúbal e permitiu a interceção dos dois motociclos apreendidos. "Os condutores, de 33 e 36 anos, foram constituídos arguidos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial do Montijo", informa a força policial.

As motos foram apreendidas por "suspeitas de falsificação de matrícula e por possuir alterações às características construtivas".

Na operação policial de fiscalização rodoviária, "com o intuito de prevenir a realização de corridas ilegais na Ponte Vasco da Gama", foram ainda levantados dez autos de contraordenação pelas seguintes infrações: duas por transformação de veículos com características não averbadas no Documento Único Automóvel; duas relativamente à posição de marcha em circulação; duas por paragem na faixa de rodagem de autoestrada; duas por sinalização e iluminação incorreta; e duas por velocidade excessiva para as condições da via.

"A GNR procura prevenir e reprimir este fenómenos que, não só põem em causa o direito de circulação dos cidadãos, como atentam contra a segurança rodoviária de todos quantos utilizam a via pública, não só na Ponte Vasco da Gama mas em todas as vias à sua responsabilidade", refere o comunicado que também esclarece que a operação decorreu com o decorreu com o reforço do Destacamento Territorial do Montijo e da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Setúbal.

É a segunda operação do género da GNR em dias consecutivos, Na madrugada anterior, nove veículos foram apreendidos pela GNR de Sintra durante uma operação desencadeada junto ao autódromo do Estoril igualmente para prevenir a realização de corridas ilegais. No total foram fiscalizadas 35 viaturas, informou a GNR como noticiou o DN.