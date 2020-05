Nove carros apreendidos pela GNR em corridas ilegais

Nove veículos foram apreendidos pela GNR de Sintra, no domingo, durante uma operação policial desencadeada junto ao autódromo do Estoril para prevenir a realização de corridas ilegais. No total foram fiscalizadas 35 viaturas, informa a GNR em comunicado.

A operação foi levada a cabo pelo Destacamento Territorial de Sintra, que integra o Comando Territorial de Lisboa, e visou a "fiscalização rodoviária, com o intuito de prevenir a realização de corridas ilegais e manobras perigosas na via pública, junto ao Autódromo do Estoril, em Alcabideche, Cascais".

De acordo com a GNR, "várias patrulhas estiveram presentes no local, tendo sido efetuado o controlo total da via e fiscalizadas 35 viaturas". Destas, nove foram apreendidas, "das quais oito por alteração das características regulamentares dos veículos", com os proprietários a serem notificados "para as submeterem a inspeção extraordinária"

Da ação policial resultaram 14 autos de contraordenação, dos quais a GNR destaca "oito por transformação de veículos com características não averbadas no Documento Único Automóvel; três por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório; um por falta de inspeção periódica válida; e um por circulação sem matrícula".

No comunicado, a GNR acrescenta que esta operação decorreu com o reforço do Destacamento de Trânsito de Carcavelos.