Motorista de autocarro esfaqueado em Sintra por jovem sem bilhete

Três jovens entraram sem bilhete num autocarro da Vimeca em Belas, no concelho de Sintra, esta sexta-feira, e o motorista acabou por ser esfaqueado sem gravidade num braço, disse ao DN fonte oficial do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.

O motorista chamou a atenção dos jovens de que não podiam seguir viagem sem um título de transporte válido. Quando estavam a abandonar o autocarro, na Avenida da Marinha Portuguesa, "um deles puxou de uma navalha e esfaqueou o braço direito do motorista", referiu a mesma fonte.

O motorista, com 46 anos, foi transferido para o Hospital Amadora-Sintra, sendo que o ferimento é considerado ligeiro.

O incidente aconteceu por volta das 17:05 e até às 19:30 as autoridades ainda não tinham encontrado os três jovens, que "estavam vestidos de preto, com máscara" de proteção individual "e capuz", o que está a dificultar a sua identificação.

As autoridades esperam que as imagens do interior do autocarro possam ajudar a identificar os três jovens.

Esta não é a primeira vez que acontecem incidentes deste género com os motoristas de autocarros que circulam nesta zona do concelho de Sintra.

De acordo com a PSP, alguns motoristas já foram importunados e alvo de tentativas de agressão por parte de passageiros nesta zona, mas "com arma branca é a primeira vez".

Este tipo de ocorrências, entre passageiros e motoristas, já aconteceu este ano, nomeadamente no autocarro que faz a ligação de Queluz-Estação para a Venda Seca, segundo explica a PSP.