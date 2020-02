Vasco Pulido Valente morre aos 78 anos

O escritor e cronista Vasco Pulido Valente morreu esta sexta-feira em Lisboa no hospital, onde estava internado. Tinha 78 anos. Licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras de Lisboa e doutorado em História pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, o ensaísta e comentador político Vasco Pulido Valente era um dos mais conceituados cronistas na imprensa portuguesa.

Vasco Pulido Valente era atualmente colunista do Público, jornal que contava com a sua colaboração desde a sua fundação. O escritor e ensaísta também colaborou com o Diário de Notícias, o Expresso e o Independente. Foi ainda comentador na TSF e da TVI.

Portugal: Ensaios de História e Política, De Mal a Pior - Crónicas (1998-2015) e O Fundo da Gaveta - Contra Revolução e Radicalismo no Portugal Moderno (2018) foram algumas dos livros que escreveu, bem como Glória (2001), O Poder e o Povo (a sua tese de doutoramento em Oxford, publicada em livro em 1976) ou Os devoristas (1993). Enquanto historiador, especializou-se na história portuguesa do século XIX e da primeira República (1910-1926).

É a Vasco Pulido Valente que se atribui a expressão "geringonça", nome pelo qual ficou conhecida a solução governativa na última legislatura. A geringonça é o título da crónica que assinou no Público , a 31 de agosto de 2014, e desde então este foi o nome que caracterizou o acordo parlamentar entre PS, Bloco de Esquerda e PCP.

Vasco Pulido Valente foi, desde que começou a publicar, ainda antes do 25 de Abril, o pseudónimo para Vasco Correia Guedes (era Pulido Valente do lado da mãe mas não lhe puseram este apelido no nome). Os pais - Maria Helena e Júlio Correia Guedes pertenciam ao PCP e esse facto passou inúmeras vezes pelas suas crónicas. Sempre foi muito crítico do PCP - e enquanto cronista de imprensa acompanhou pelo menos uma campanha de Álvaro Cunhal.

