Morreu um médico infetado com Covid-19 no Hospital de São José, em Lisboa

Um médico de 68 anos morreu no Hospital de São José, em Lisboa, onde estava internado no Cuidados Intensivos com Covid-19. A sua morte foi confirmada por dirigentes da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) e do Sindicato Independente dos Médicos (SIM).

É o primeiro profissional de saúde a ser vítima mortal do novo coronavírus em Portugal.

O médico, que terá sido infetado por um colega, estava internado há 46 dias. O clínico era colaborador no Hospital Curry Cabral, que integra o Centro Hospitalar de Lisboa Central, o mesmo do hospital do S. José, mas não fazia parte dos quadros da instituição. A sua especialidade era medicina geral e familiar.

"Esta morte vem provar o risco que correm os profissionais que estão na frente do combate", disse o presidente da FNAM, Noel Carrilho, após lamentar e transmitir as condolências à família.

Já Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do SIM, disse ao jornal Público que a epidemia "está longe de ser controlada". E apontou que "infelizmente são cada vez mais os médicos infetados no IPO de Lisboa, no Amadora-Sintra e há mais casos em medicina geral e familiar".