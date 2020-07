Morreu a militar da GNR envolvida em acidente na A1

A militar da GNR que esteve envolvida no acidente na A1, que já tinha provocado a morte a um outro elemento da Guarda, morreu esta segunda-feira, informou a GNR. Vânia Martins, 31 anos, do Destacamento de Trânsito de Santarém, não resistiu aos ferimentos, tal como havia acontecido com o colega Carlos Pereira, 28 anos, natural do Fundão. São as duas vítimas mortais deste acidente que provocou mais três feridos graves.

A informação sobre o óbito da jovem guarda foi confirmada pela GNR.

A Guarda Nacional Republicana está de luto.

As sentidas condolências à família e amigos da militar do Destacamento de Trânsito de Santarém, que faleceu hoje, vítima do trágico acidente do dia 7 de julho, zelando pela segurança dos cidadãos.

Cabo Vânia Martins, 31 anos.

PRESENTE! pic.twitter.com/UEn3sw1mhl - GNR - Guarda Nacional Republicana (@GNRepublicana) July 13, 2020

O acidente aconteceu no passado dia 7. Além dos dois militares que acabaram por morrer, três pessoas ficaram feridas com gravidade na sequência da colisão entre um automóvel e o veículo da GNR, no sentido norte-sul, entre o nó de Torres Novas e a área de serviço de Santarém. O embate fatal ocorreu ao quilómetro 85 da A1, pelas 11.30, quando a GNR "estaria a sinalizar o local".