Meia centena manifestam-se no Rossio contra o uso das máscaras

Entre 50 a 60 pessoas, segundo a PSP, têm estado a manifestar-se no Rossio, em Lisboa, contra a obrigatoriedade do uso da máscara. Dois agentes de autoridade acompanham a ação de protesto, onde as pessoas gritam palavras de ordem de rosto descoberto e sem o distanciamento social exigido pela DGS.

"Foi dada conhecimento à organização de que deveria cumprir o exarado pela DGS, que não estavam a cumprir o distanciamento social", informou ao DN o oficial de dia do Comando Metropolitano de Lisboa. Ninguém foi multado, tratou-se de "uma advertência" que teve como objetivo a sensibilização para o cumprimento das regras na sequência da covid-19.

"Pela Verdade", é uma das frases do protesto e que Gonçalo Martins, um dos organizadores da manifestação, tem estampado na camisola. Entrevistado pela SIC, justificou: "Somos contra a utilização das máscaras porque tecnicamente não protegem, não têm eficácia em relação à contenção do vírus".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Assim sendo, os manifestantes são contra as medidas decretadas com a justificação da contenção da propagação do vírus. E alegam que tais regras interferem com a liberdade individual.

Gonçalo Martins, engenheiro do Ambiente e técnico de higiene e segurança no trabalho, disse que esta era a sétima manifestação contra o uso das máscaras promovida em Portugal.