Ligação ferroviária entre Lisboa e Porto cortada

De acordo com a fonte, neste momento não existem condições para se realizar as viagens de longo curso na Linha do Norte, pelo que a circulação de comboios (do serviço Intercidades e Alfa Pendular) foi suspensa "até haver condições" para retomar a circulação.

Contactada pela agência Lusa, fonte oficial da Infraestruturas de Portugal (IP) explicou que em causa está o troço entre Alfarelos e Ameal Sul, onde a linha ferroviária se "mantém submersa" desde o final de tarde de sexta-feira, devido à subida do nível das águas da Bacia do Mondego.

Este sábado a passagem da depressão Fabien irá sentir-se em Portugal, sem que os seus efeitos, prevê o IPMA, sejam tão gravosos como os da Elsa. Há particular atenção ao Norte e Centro, estando previstos intensos períodos de chuva e vento forte de sudoeste, com rajadas que podem atingir 90 km/hora no litoral norte e centro e 120 km/hora nas terras altas. Segundo o IPMA, haverá uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar entre as 21:00 de sábado e as 12:00 de domingo em aviso vermelho, devido à agitação marítima, informou o IPMA, que alerta que durante este período as ondas poderão atingir os 15 metros de altura nestes cinco distritos.

Já a partir das 12:00 e as 24:00 de domingo o aviso nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga baixa para laranja (o segundo mais grave), perspetivando-se que as ondas possam atingir os 12 metros.

Além destes, estão sob aviso laranja os distritos de Bragança, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja e Castelo Branco.

Para os distritos de Viseu, Évora, Portalegre e Santarém foi colocado um aviso amarelo (o terceiro mais grave).

Dezasseis barras fechadas

Dezasseis barras estavam hoje de manhã encerradas à navegação, sobretudo no Norte do país e no Algarve, e outras sete estavam condicionadas, de acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

As restantes 24 barras estavam abertas à navegação.

No seu sítio na internet, a AMN indicava que, no Norte, apenas a barra de Leixões estava aberta à navegação, mantendo-se encerradas as barras de Caminha, Esposende, Figueira da Foz, Vila Praia de Ancora, Póvoa do Varzim e Vila do Conde.

Ainda na região Norte, a barra de Aveiro está fechada a embarcações com comprimento fora a fora inferior a 35 metros, a do Douro condicionada a embarcações com comprimento inferior a 35 metros e a de Viana do Castelo condicionada a embarcações com comprimento inferior a 30 metros.

No Centro, mantinham-se encerradas à navegação as barras de Portinho da Ericeira e Peniche.

No Algarve estavam encerradas as barras de Albufeira, Alvor, Vila Real de Santo António, Quarteira, Tavira e Vilamoura, enquanto a barra de Faro/Olhão estava encerrada a embarcações de comprimento inferior a 10 metros.

Na Madeira todas as barras estavam abertas à navegação.

Nos Açores estavam encerradas as barras de Lages do Pico e Madalena do Pico e condicionadas as de Santa Cruz das Flores e Lajes das Flores.

Para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, no continente, chuva, por vezes forte nas regiões Norte e Centro, passando a aguaceiros, vento forte com rajadas, em especial no litoral e terras altas, e agitação marítima forte.

Para a Costa Ocidental a norte do Cabo Raso estão previstas ondas de Oeste com quatro a cinco metros, aumentando para cinco a sete metros a partir do final da tarde, na Costa Ocidental a sul do Cabo Raso ondas de Oeste com cinco a seis metros, diminuindo gradualmente para quatro a cinco metros, e, na Costa Sul, ondas de Sudoeste com dois a três metros, diminuindo gradualmente para um a dois metros.

