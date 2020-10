Marcha-atrás mal calculada provoca queda de carro em ravina em Gondomar

O acidente ocorreu pelas 10:28, no Alto do Ramalho, e deu-se depois do único ocupante da viatura ter calculado mal o espaço para fazer a manobra, caindo numa ravina de cerca de 15 metros, explicou fonte da GNR de Fânzeres, também chamada ao local.

O resgate do homem esteve a cargo dos Bombeiros de São Pedro Cova, que recorrendo à equipa de Grande Ângulo conseguiram, pelas 11:47, com o auxílio de cordas retirar o homem da viatura para lhe serem prestados os primeiros cuidados médicos, a cargo da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Santo António, acrescentou a Proteção Civil.

A GNR acrescentou à Lusa que o homem foi conduzido ao Hospital de Santo António "por precaução", depois de numa primeira avaliação "não ter apresentado ferimentos graves".