Doentes nos Cuidados Intensivos atingem novo máximo: 526

Portugal registou mais 5444 casos de covid-19 e 67 óbitos nas últimas 24 horas. Segundo o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS), desta sexta-feira, há 3208 internados em hospitais (mais 16 do que na véspera), incluindo 526 (mais 10 do que na quinta-feira) em unidades de cuidados intensivos (UCI).

Segundo a estimativa dos especialistas na última reunião do Infarmed, Portugal deve atingir o pico de contágios entre 25 e 30 de novembro.

São agora 285 838 pessoas infetadas no país desde o início da pandemia, em março, num total de 4276 mortes. Esta sexta-feira foram reportados mais 5502 recuperados (total de 199 446) nas últimas 24 horas. Em vigilância estão agora 80 713 doentes, menos 654 do que na véspera.

A região Norte continua a ser a mais afetada em termos de contágio pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Dos 5444 novos casos, mais de metade (3161) são no norte do País. E das 67 novas mortes registadas, 39 ocorreram a norte.

A região de Lisboa e Vale do Tejo reportou mais 1380 casos e 15 mortes, enquanto a região Centro teve mais 631 casos e 8 mortes.

No Alentejo houve mais 136 casos e duas mortes, enquanto o Algarve não foi além de mais 90 infeções e três óbitos.

Açores e Madeira não registaram qualquer morte nas últimas 24 horas, ainda que se tenham assinalado mais 35 casos nas ilhas açorianas e 11 nas madeirenses.

Importa ainda salientar que 46 dos 67 óbitos das últimas 24 horas tinham 80 ou mais anos e que houve duas mortes abaixo dos 60 anos de idade.

Costa rejeita colocar idosos fora do acesso prioritário às vacinas

"Não é admissível desistir de proteger a vida em função da idade. As vidas não têm prazo de validade", declarou António Costa à agência Lusa, depois de questionado sobre a possibilidade de todos os maiores de 75 anos sem comorbilidades ficarem de fora do acesso prioritário à vacina contra o novo coronavírus,. como avançaram o Público e o Expresso.

António Costa acrescenta que "há critérios técnicos que nunca poderão ser aceites pelos responsáveis políticos".

Segundo uma proposta de especialistas da Direção-Geral da Saúde, noticiada esta sexta-feira, as pessoas entre os 50 e os 75 anos com doenças graves, os funcionários e utentes de lares de idosos e os profissionais de saúde envolvidos na prestação direta de cuidados deverão ser os primeiros a ser vacinados contra a covid-19.

O Governo criou uma 'task-force' para coordenar todo o plano de vacinação contra a covid-19, desde a estratégia de vacinação à operação logística de armazenamento, distribuição e administração das vacinas, tem um mês para definir todo o processo.

Um despacho publicado na quarta-feira em Diário da República, assinado pelos ministros da Defesa Nacional, Administração Interna e Saúde, esta task-force tem um mandato de seis meses, renovável em função do progresso da operacionalização da vacinação contra a covid-19.

Norte "abranda" mas especialistas estimam 1400 internamentos na próxima semana

A situação epidemiológica na região Norte está a começar a "abrandar", embora na próxima semana a região possa continuar a contabilizar 1.400 internamentos, 300 internamentos em unidades de cuidados intensivos e 40 óbitos diários, indicou esta sexta-feira um especialista.

Em declarações à agência Lusa, Milton Severo, responsável pelas projeções do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) afirmou que, nos "últimos cinco dias, os valores observados [na região Norte] têm sido inferiores aos das previsões", um "sinal positivo", demonstrativo de que, "finalmente, a região está a conseguir aplanar" os casos de infeção.

Ainda que a situação epidemiológica aponte para uma "estabilização", as previsões do ISPUP indicam que na próxima semana a região pode contabilizar 1.400 a 1.500 internamentos nas unidades hospitalares.

"Tivemos uma fase, entre 18 de outubro e 01 de novembro, em que os internamentos duplicavam a cada 11 dias. Nesta fase, estão a duplicar só a cada 60 dias, ou seja, está a diminuir claramente o crescimento", referiu Milton Severo.

No que aos internamentos em unidades de cuidados intensivos (UCI) concerne, as previsões do instituto do Porto apontam "para 300 a 340" doentes com o novo coronavírus, que provoca a covid-19.

Milton Severo afirmou ainda que a região deverá continuar a contabilizar, por dia, 3.000 a 4.000 casos de novas infeções pelo SARS-CoV-2 e 40 óbitos.

"Podemos dizer que estamos num planalto, isto é, que vamos manter estes números, até porque o índice de transmissibilidade [vulgarmente designado R] está a abrandar e ronda os 1.15 a 1.2 na região", disse

O ideal "seria, no entanto, que estes valores começassem a descer", afirmou.