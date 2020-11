Mais 5290 casos e 71 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

Imagem de um teste covid-19 no centro de triagem do Hospital Santa Maria, em Lisboa

Portugal registou mais 5290 casos de covid-19 e 71 óbitos nas últimas 24 horas. Segundo o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira, há assim um aumento de 1371 infetados face a terça-feira. Já os internamentos verificaram uma ligeira descida. Há agora 3251 doentes internados em hospitais (menos 24 do que na véspera), incluindo 517 (mais 11 do que na terça-feira) em unidades de cuidados intensivos (UCI).

No dia em que o País entra na fase mais crítica em termos de contágios - 25 a 30 de novembro, segundo a estimativa revelada pelos especialistas na última reunião do Infarmed -, há mais 11 doentes internados em unidades de cuidados intensivos. O que significa que há apenas 52 camas vagas, tendo em conta que, segundo a ministra da Saúde, Marta Temido, há 569 camas para doentes covid-19 em UCI.

O total de infetados no País é agora de 274 011. Desses 80 528 ainda estão ativos, mais 96 do que na véspera. Os recuperados são agora 189 356, depois de mais 5123 pessoas terem tido alta médica nas últimas 24 horas.

A região norte concentra agora 61 % das novas infeções. Dos 5290 novos infetados de hoje, 3224 são do norte. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com mais 1177 infeções confirmadas, o centro com mais 506, o Alentejo com mais 256 e o Algarve com mais 81 infetados. A Madeira reportou mais 30 infeções e os Açores 16 doentes covid-19.

Quanto aos 71 mortos (61 tinham 70 anos ou mais) dividem-se por quatro regiões: 35 na região norte, 25 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 10 na região centro e uma morte no Alentejo. O Algarve, a Madeira e os Açores continuam a não registar qualquer morte

Não deixes cair a máscara. Campanha apela ao uso de máscaras reutilizáveis a bem do ambiente

O Governo apelou ao uso de máscaras respiratórias reutilizáveis para reduzir os custos ambientais das descartáveis, que podem representar seis toneladas de plástico a ir parar aos mares todos os meses, só a partir de Portugal. Segundo a secretária de Estado do Ambiente, Inês Santos Costa, as máscaras reutilizáveis são "completamente seguras".

A a nível mundial estão a ser usadas "120 mil milhões de máscaras descartáveis todos os meses". E desses "150 milhões" por mês são da responsabilidade de Portugal, país onde é obrigatória usar máscara na rua, locais públicos e no trabalho, segundo o novo estado de emergência.

Desde a meia noite de terça-feira que Portugal continental está sob novas restrições. A segunda fase do estado de emergência assenta em regras diferenciadas para os quatro níveis pandémicos - "extremamente elevado", "muito elevado", "elevado" e "moderado".

Há regras que são nacionais, como a proibição de circulação entre concelhos nos dias antes e depois dos feriados de 1 e 8 de dezembro, mas que são agravadas no caso dos concelhos em risco elevado ou extremamente elevado, como o recolher obrigatório.



O objetivo é travar o contágio crescente no País e salvar o Natal. "Temos de continuar a nossa vida, mas minimizando os riscos. Iremos ter Natal, com mais ou menos pessoas."

Rússia, Polónia e Ucrânia são os países com mais casos por dia. México é o país que regista mais mortes diárias

A Rússia continua a ser o país onde se regista o maior número de casos positivos por dia. Nas últimas 24 horas o país de Putin reportou 23 675

novas infeções e mais 507 mortes. No total a Rússia contabiliza 2 138 828 de infetados e 37 031 óbitos.

Na escala de novos casos diários (e ainda sem se conhecerem números do Brasil e EUA), depois da Rússia aparece a Polónia (15 362) e a Ucrânia (13 882). Os polacos têm agora a segunda maior incidência mortal diária, com 674 mortes nas últimas 24 horas, sendo apenas superados pelos 813 mexicanos mortos.



A nível mundial, há agora mais de 60 milhões de doentes (60 240 061) e 1 417 844 milhões de vítimas mortais. Os EUA lideram no número de casos (12 958 805) e mortes (265 986), segundo dados do Worldometers.