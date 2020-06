Há mais 294 casos de covid-19. Só 24 não são em Lisboa e Vale do Tejo

Arraiais e grelhadores nas ruas proibidos. As regras de Lisboa na semana do Santo António

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais cinco pessoas. Foram confirmados também mais 294 casos de covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta quarta-feira (10 de junho).

Há agora 35 600 casos confirmados da doença no país e 1497 óbitos por covid-19.

Em comparação com os dados de terça-feira, em que se registavam 1.492 mortes, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,3%. Já os casos e infeção subiram 0,8%.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na região de Lisboa e Vale do Tejo (13.878), onde se tem registado maior número de surtos, há mais 270 casos de infeção (+2%).

Segundo nota da DGS, a informação apresentada refere-se ao total de notificações médicas no sistema SINAVE, não incluindo notificações laboratoriais. Como tal, os números apresentados podem não corresponder à totalidade dos casos por concelho.

© DGS

As regras de Lisboa na semana do Santo António

A câmara de Lisboa aprovou uma série de regras que vão entrar em vigor esta quarta-feira e vão estender-se até às 10:00 de domingo. Na semana do 10 de junho e dos santos populares nada vai ser igual na capital devido à pandemia de covid-19. Há restrições na venda de bebidas alcoólicas, as casas de Fado não podem receber clientes a partir das 23:00 e há cafés e pastelarias que vão fechar às 19:00.

As lojas de conveniência da capital também vão estar sujeitas a medidas referentes à "restrição no horário de funcionamento", que vão ser aplicadas "a partir das 16:00 e até às 08:00 do dia seguinte".

Já os estabelecimentos de bebidas, sem espaço de dança, e que não tenham o Código de Atividade Económica (CAE), que estão "englobados no Grupo I do Regulamento de Horários de Funcionamento de Venda ao Público e de Prestação de Serviços no Concelho de Lisboa", como como cafés e pastelarias, vão ter uma "restrição do horário" a partir das "19:00 e até às 08:00 do dia seguinte".

Por último, está interdito a instalação de mobiliário urbano de apoio aos estabelecimentos, como "cadeiras, mesas e equipamentos de exposição e confeção de alimentos, nomeadamente grelhadores, assadores e fogareiros". Está também proibida a expansão da área de esplanada", que está "autorizada/licenciada na presente data".

Centros comerciais em Lisboa reabrem a partir de segunda-feira

O Governo decidiu que os centros comerciais podem reabrir na Área Metropolitana de Lisboa a partir de segunda-feira, dia 15. No final do Conselho de Ministros, António Costa disse que o estado de calamidade mantém-se em vigor no país até final de junho mas é provável, dependendo ainda da evolução, a passagem a estado de contingência em julho. Alentejo e Algarve podem mesmo ficar apenas em estado de alerta, admitiu.

Estas medidas têm o aval da DIreção-Geral de Saúde (DGS), com Graça Freitas a justificar que os casos na Grande Lisboa estão praticamente todos identificados e que se trata agora de os isolar.

"A maioria dos casos estarão identificados e as autoridades saúde, as autarquias, a segurança social e as forças de segurança têm trabalhado com estas pessoas no sentido de as fazer entender o risco que têm de propagação da doença", afirmou a responsável da DGS, convicta que haverá um "maior confinamento de pessoas infetadas".