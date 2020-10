MAI abre inquérito para investigar fuga de migrantes marroquinos de Tavira

Dois dos 28 migrantes que desembarcaram no Algarve com covid-19

28 migrantes que desembarcaram no Algarve vão ficar à guarda do SEF

O Ministério da Administração Interna (MAI) informou que "determinou à Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) a instauração de um processo de inquérito sobre os factos relacionados com a fuga de 17 cidadãos estrangeiros que se encontravam instalados no Quartel da Atalaia, do Regimento de Infantaria n.º 1 do Destacamento de Tavira, ocorrida na madrugada de hoje [quinta-feira]", em nota enviada às redações.

De acordo com o MAI, este "inquérito destina-se ao apuramento das circunstâncias da referida fuga e de eventuais responsabilidades disciplinares de elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e da Polícia de Segurança Pública".

Um dos 17 migrantes que fugiram nesta madrugada do Quartel de Tavira está infetado com covid-19. De acordo com informações recolhidas pelo DN junto a fontes que estão a acompanhar o caso, este migrante testou positivo nesta semana e não estava ainda isolado com os outros dois positivos, detetados logo à chegada deste grupo, proveniente de Marrocos, no dia 15 de setembro

O SEF faz saber que dois dos migrantes foram detidos, um dos quais teve de ser hospitalizado. Ao que o DN apurou, terá partido um pé quando saltou da janela do primeiro andar do quartel.

Os migrantes fizeram uma corda com os resguardos dos colchões e saíram por uma janela. Estavam nesta situação quando a PSP detetou a fuga e deu o alarme. Ficaram ainda para trás outros sete, dois dos quais que estavam isolados com covid-19.

O grupo chegou ao Algarve em setembro e estava no quartel a "fazer a quarentena profilática", referiu o SEF em comunicado enviado às redações.

"As autoridades policiais já localizaram dois cidadãos, tendo um sido transportado para o Hospital de Faro, depois de se ter ferido num pé durante a fuga, e outro encontra-se nas instalações da PSP de Tavira", lê-se na nota.

O SEF indica que foram "acionados no terreno todos os mecanismos necessários para localizar os cidadãos em causa, em articulação com os restantes órgãos de polícia criminal nacionais e espanhóis".