Madeira sob aviso amarelo devido à chuva e vento forte

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira vai estar sob aviso amarelo entre as 20:00 deste sábado e as 12:00 de domingo devido à previsão de vento forte, em especial nas terras altas.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para a Madeira entre as 00:00 e as 18:00 de sábado devido à previsão de chuva, que pode ser por vezes forte.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje para o arquipélago da Madeira períodos de céu muito nublado, em especial por nuvens altas, aumentando de nebulosidade a partir do fim da tarde e chuva no final do dia.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado do quadrante sul, soprando por vezes forte nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo a partir da tarde.

Nas terras altas, o vento soprará moderado a forte de sudoeste, tornando-se forte, com rajadas até 95 quilómetros por hora, a partir da tarde.

No Funchal as temperaturas vão oscilar entre os 20 e os 26 graus Celsius e no Porto Santo entre os 19 e os 25 graus.