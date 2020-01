Lisboa teve 51 ocorrências com a chuva. Inundações em hospital e aeroporto

"[As ocorrências foram] maioritariamente inundações no espaço público e no espaço privado" devido à queda de chuva, explicou a fonte do RSB, acrescentando que a maioria das ocorrências, registadas entre as 17.21 e as 19.30, foram "sarjetas entupidas e lençóis de água".

De acordo com os bombeiros, há também registo de "lojas com alguns prejuízos no rés-do-chão" e em alguns prédios nos quais os "algerozes não deram vazão", provocando "inundações em algumas habitações".

O Regimento de Sapadores Bombeiros da capital deu também conta de que, devido à intensidade com que a chuva caiu, a maré no rio Tejo "provavelmente será alta".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A chuva que caiu na cidade causou também inundações no Hospital de São José, mas o problema já foi resolvido.

Segundo a porta-voz daquele hospital, devido à "intensidade da chuva, que foi forte, as caixas dos esgotos do pátio do relógio" transbordaram e a água "entrou pelas portas da zona de urgência" da unidade hospitalar.

A situação foi, contudo, "pontual" e o "assunto está resolvido", acrescentou.

Fonte da ANA Aeroportos confirmou "uma situação de infiltração [de água] devido à rotura de uma claraboia" no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Segundo informação enviada à Lusa, a empresa esclarece que a inundação se deu porque está a ser feita uma "intervenção de reabilitação de coberturas" e a ocorrência deu-se numa zona "ainda não intervencionada".

A ANA Aeroportos referiu que "as equipas técnicas agiram do imediato" e a infiltração já está controlada.