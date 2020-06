Lisboa e Vale do Tejo com 74,8% dos novos casos. Alentejo com 59 infeções num dia

No Alentejo há um morto e na vizinha Extremadura há 460 óbitos. O que une e separa as duas regiões?

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), dos 377 novos casos reportados nas 24 horas de sexta-feira, 74,8% (mais 282) registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo.

Depois, destaque para a subida dos casos no Alentejo, com 15,6% (+59) das novas infeções registadas. O Algarve representa 5% (+19) dos casos diários, enquanto 2,9% (+11) ocorreram no Centro e 1,59% (+6) no Norte.

Relativamente aos óbitos, foi este divulgado este sábado (20 de junho) uma nova morte no Norte do país, para um total de 1.528 desde o início da contagem em Portugal.

LVT tinha 76% dos novos casos divulgados na sexta-feira, na quinta-feira tinha concentrado 78% das novas infeções, 84% na quarta-feira, 78,6% na terça-feira e 86,7% na segunda-feira.

Em termos totais, o Norte tem agora um total de 17.242 casos, LVT 16.537, o Centro 3.966, o Algarve 499 e o Alentejo 363.

No Alentejo, um surto de covid-19 detetado esta semana num lar de Reguengos de Monsaraz já registou 56 casos positivos, de 40 utentes e 16 funcionários, aguardando-se ainda o resultado de 47 testes.

No Algarve, foi nos últimos dias detetado um total de 90 casos relacionados com uma festa de aniversário realizada a 07 de junho num clube de Odiáxere.

Na Madeira e nos Açores não houve alterações, com um total de 91 e de 143 infetados, respetivamente.

Lisboa continua a ser o concelho com mais casos, estando agora com um total de 3.096 (mais 59 do que na véspera), enquanto o concelho de Sintra passou hoje para 2.227 (+48).

Ainda na Área Metropolitana de Lisboa, Loures tem 1.604 (+28) casos, a Amadora está com 1.405 (+39), Odivelas com 874 (+15), Cascais com 779 (+19), Vila Franca de Xira com 636 (+13), Oeiras com 611 (+12), Almada com 533 (+5) e o Seixal com 530 (+3).

Os números de casos atribuídos aos concelhos com mais casos no Norte do país foram hoje alterados em baixa no Boletim da DGS.

O Porto, que na sexta-feira apresentava 1.414 casos, apresenta hoje apenas 1.363 (menos 51), Matosinhos apresentava na sexta-feira 1.292 e hoje apresenta 1.279 (-13), Braga apresentava 1.256 e hoje têm apenas um total de 1.238 casos atribuídos (-18) e Gondomar tem hoje 1.081 casos, quando no dia anterior já tinha atribuídos 1.098 (-17).

Vila Nova de Gaia, com um total de 1.611, tem no boletim de hoje mais dois casos do que no dia anterior, quando tinha 1.609.

A Direção-Geral da Saúde realça que os números apresentados referem-se ao total de notificações médicas no sistema SINAVE (excluindo notificações laboratoriais), pelo que podem "não corresponder à totalidade dos casos por concelho".

O boletim epidemiológico da DGS revela um total de 1.528 mortes relacionadas com a covid-19 e 38.841 casos confirmados desde o início da pandemia.

Em comparação com os dados de sexta-feira, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,07%. Já os casos de infeção subiram 1%.