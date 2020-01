Jovem de 16 anos esfaqueado com cinco golpes de canivete em escola de Gondomar. Agressor entregou-se à GNR

Um aluno de 18 anos esfaqueou esta segunda-feira um colega, de 16, numa escola em Fânzeres, Gondomar, com "cinco golpes" recorrendo a um canivete, disse ao DN fonte do Comando Territorial da GNR do Porto. A vítima foi transportada para o Hospital de São João, mas não corre risco de vida.

A desavença entre os dois estudantes aconteceu por volta das 10:30 e quando as autoridades chegaram ao local já o agressor tinha fugido. De acordo com a GNR, os dois alunos serão amigos, mas uma desavença, originada por motivos ainda desconhecidos, levou o mais velho a esfaquear o colega.

Entretanto, fonte da GNR indicou à Lusa que o suspeito "se entregou no posto da GNR" de Fânzeres.

Atualizado às 14:02