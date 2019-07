YouTube fechou canal da Team Strada, que já criou outro. Instagram mantém conta

Depois de o YouTube ter encerrado o canal da Team Strada, há um novo canal com o mesmo nome, que alegadamente pertence a equipa de youtubers, envolta em polémica por causa de comportamentos impróprios de um dos seus membros, Hugo Strada, que está a ser investigado pelo Ministério Público. E a conta do Instagram da Team Strada permanece aberta.

Na noite de sexta-feira a conta foi encerrada pelo YouTube, de acordo com o jornal Observador. "Esta conta foi encerrada por violação das Regras da comunidade do YouTube." Mas este sábado de manhã, ao pesquisar-se pelo canal, descobre-se que alguém que se identifica com o mesmo nome, Team Strada, anuncia um "novo canal" e promete "explicar a situação toda". "Estamos de volta subscrevam o canal e ativem o sininho, em breve colocamos vídeo novo a explicar a situação toda!"

Já tem quase 40 mil seguidores. "Estamos a tratar de assuntos muito importantes da team e neste momento não podemos fazer vídeo", anuncia um dos vídeos publicados. Onde se faz um apelo para chegar "ao máximo de pessoas possíveis". E avançam com uma promessa que visa angariar fundos: "Quando atingirmos os 1ook [mil subscritores] de novo neste novo canal iremos lançar um vídeo a falar de tudo."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Entre as dezenas de comentários, Matilde Sousa questiona a autenticidade do canal. É a única - a grande maioria são comentários muito críticos para com Hugo. "Epah vocês acham mesmo que este canal é deles? Na Bio deste canal diz [que] foi criado em 2016."

Este facto não invalida que esta conta seja da Team Strada. No cabeçalho do canal veem-se fotos do seus membros, incluindo de Hugo, 36 anos, e um link para a conta do Instagram. Nesta rede social, a última publicação é de 16 de julho. Também nos comentários aos posts se multiplicam referências ao caso.

A Team Strada saltou para as páginas dos jornais depois de chegarem várias queixas à Comissão de Proteção de Menores, que as encaminhou para o MInistério Público. No dia 19 de julho, um dos jovens de 17 anos beijou na boca o gestor da equipa, que tem 36, durante uma emissão do programa da SIC Radical Curto Circuito. Outras queixas reportam-se ao facto de Hugo entrar na casa de banho quando esta estava ocupada por menores.

Nas redes sociais, a Team Strada apresenta-se como "um projeto criado pelo manager Hugo Strada, com o objetivo de reunir os seus agenciados numa grande aventura".