Vendida a "casa mais cara de Portugal": custou 7,2 milhões e tinha vários interessados

Ocupa o 13.º andar e a cobertura do edifício de luxo Castilho 203 e foi vendida há poucos dias por 7,6 milhões de euros. Apesar do preço, estava na mira de vários interessados, milionários estrangeiros que se renderam à vista panorâmica sobre Lisboa, ao serviço de concierge 24 horas por dia, ao terraço de 260 metros quadrados e à piscina privativa.

Acredita-se que seja a casa mais cara alguma vez vendida em Portugal.

Fonte da Vanguard Properties, que intermediou o negócio de luxo, confirmou ao DN que a casa foi vendida a uma família - o apartamento tem 287 metros quadrados e três suites e ainda vista panorâmica privilegiada para o rio Tejo, além de oferecer uma "visão de miradouro privado de Lisboa", como se pode ler na brochura do projeto.

O edifício Castilho 203 fica no centro de Lisboa, perto do Parque Eduardo VII e da Avenida da Liberdade, e tem 20 apartamentos. Já foram todos vendidos, dois deles à mesma pessoa, que queria um apartamento maior, segundo fonte da Vanguard Properties, especialista em negócios imobiliários de gama alta.

"Houve vários interessados na penthouse, principalmente brasileiros, que conhecem e gostam de Lisboa e apreciam este género de edifícios - com serviço de concierge, segurança privada 24 horas por dia - e que também gostam de arte -- no hall de entrada do prédio há uma obra do artista plástico José Pedro Croft", disse ao DN a mesma fonte, que não quis revelar a nacionalidade do novo proprietário.

Além das varandas suspensas sobre o parque Eduardo VII, a partir do oitavo andar todos os apartamentos têm vista de 360 graus sobre Lisboa, além de acesso a estacionamento privativo, spa e a duas piscinas em zonas comuns - uma interior (rés do chão) e outra exterior e com solário (8.º andar).