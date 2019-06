Tribunal arresta dois apartamentos de 4 milhões a Berardo

Apartamento T5 na Av. Infante Santo, um dos arrestados, é a morada do comendador sempre que está em Lisboa.

O Tribunal da Comarca de Lisboa arrestou dois apartamentos de Joe Berardo, avaliados em quatro milhões - avançou a SIC. As duas casas situam-se em Lisboa: uma na Lapa (no valor de 1,5 milhões de euros) e outra na Av. Infante Santo (2,5 milhões de euros) que serve de morada ao empresário sempre que está na capital.

O arresto foi feito a pedido da Caixa Geral de Depósitos, com recurso a uma figura jurídica raramente utilizada pelos tribunais - desconsideração da personalidade jurídica coletiva - e que poderá permitir o arresto de outros bens do empresário madeirense.

Segundo a SIC, o tribunal terá considerado que Joe Berardo transferiu todos os seus bens para empresas intencionalmente para não pagar as suas dívidas - como a dívida ao banco do Estado, de cerca de 500 milhões de euros. O acórdão tem cerca de 15 dias.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A prova terá sido feita a partir de documentos, mas igualmente de testemunhos, nomeadamente de moradores do T5 da Av. Infante Santo. Que além de confirmarem que Joe Berardo vivia no apartamento, contaram também que o motorista do comendador está lá todos os dias.