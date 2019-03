Trânsito na A1 reaberto numa das faixas perto de Oliveira do Bairro

O trânsito na A1 (Lisboa-Porto), que estava cortado desde a noite de quinta-feira no sentido sul-norte na zona de Oliveira do Bairro (Aveiro), foi reaberto numa das faixas, segundo a Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, o trânsito na A1, que liga o Porto a Lisboa, foi reaberto na faixa da direita, permanecendo a da esquerda interdita até que terminem as operações de retirada do veículo que se despistou e ficou tombado na via.

O trânsito na A1 foi cortado pelas 22:05 de quinta-feira, no sentido sul-norte, na sequência de um despiste de um veículo pesado de mercadorias na zona de Oliveira do Bairro, Aveiro.

Pelas 7:45 estavam no local três elementos e dois veículos.

Notícia atualizada às 7:55 com a abertura de uma das faixas.