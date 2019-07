Trânsito complicado na saída de Lisboa para Sintra. IC19 esteve cortado devido a acidente

O IC19 esteve na tarde desta quarta-feira cortado ao trânsito, no sentido Lisboa-Sintra, devido a um acidente com capotamento, depois da curva do Palácio de Queluz. De acordo com a TSF o IC19 já foi reaberto, com os automobilistas a circular pela via da esquerda e há demora desde a zona do Campo Grande, na 2ª Circular.

De acordo com o Portal das Estradas, da Infraestruturas de Portugal, o alerta para este acidente, que ocorreu ao quilómetro 6, foi dado às 16:33.

No sentido contrário, há acidente na zona de Massamá e há fila desde Paiões.