Seis acusados por produção e venda de queijo contaminado com brucelose

Seis pessoas vão responder em tribunal por terem produzido queijo artesanal numa exploração de Baião e o comercializarem "sabendo que os animais se encontravam infetados" com brucelose, diz o Ministério Público. Registaram-se 19 casos de brucelose em pessoas residentes no concelho que terão consumido o queijo e os seis arguidos foram agora acusados de crimes de perigo relativo a animais e vegetais, desobediência e de corrupção de substâncias alimentares.

O caso remonta a 2014, quando surgiram casos de brucelose no concelho. Desde logo se associou a doença ao consumo de queijos frescos, produzidos de forma artesanal em exploração agrícola e vendidos na rua. A investigação chegou a quem produziu e comercializou os queijos. A exploração agrícola não estava licenciada para a produção e comércio de queijo. Na altura, a Autoridade Regional de Saúde (ARS) do Norte disse que os primeiros casos de brucelose foram detetados em julho de 2014 e que em novembro houve um pico de situações, com algumas pessoas a estarem internadas em duas unidades hospitalares do Porto. Todos recuperaram.

O MP diz que "no período compreendido entre os meses de agosto e novembro de 2014, registaram-se pelo menos 19 casos de Brucella Melitensis (Brucelose), em pessoas residentes no concelho de Baião, maioritariamente das freguesias de Gôve e Campelo, por força da ingestão de queijo fresco ou cru de leite de cabra."

O procurador acusa os seis arguidos de produzirem ou comercializarem, "entre maio e julho/agosto de 2014, artesanalmente, numa exploração de animais existente no concelho, bem sabendo que os animais se encontravam infetados".

A informação foi divulgada pela Comarca do Porto Oeste, esclarecendo que a acusação do MP foi deduzida por procurador da República no núcleo de Baião do DIAP da comarca, na sequência de uma investigação realizada pela ASAE. A nota não esclarece se entre as seis pessoas arguidas existe alguma que seja pessoa coletiva.

O MP pede julgamento em Processo Comum Coletivo, por envolver penas de prisão superiores a cinco anos, com o crime de corrupção de substâncias alimentares a ser o mais grave, podendo ser punido com pena de prisão de um a oito anos.

A brucelose é uma doença animal que pode ser transmitida ao homem e também é conhecida como febre ondulante ou febre-de-malta. Há quatro bactérias do género Brucella que causam esta doença, mas é a Brucella melitensis a mais comum, como acontece neste caso de Baião, que infeta cabras e ovelhas. A doença transmite-se pelo consumo de alimentos contaminados, mas também por inalação da bactéria ou por contacto direto com um animal infetado. A transmissão entre pessoa é rara.

A brucelose pode causar complicações ao nível dos ossos, dos sistemas nervoso central, respiratório e cardiovascular e aumento do volume do fígado. Segundo um trabalho da DECO, o tratamento é simples, com antibióticos, mas pode ser demorado e durar meses. O atraso no diagnóstico é o principal problema. A doença causa a morte em 2% dos casos.