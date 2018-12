Queda de helicóptero: o que sabemos sobre o acidente

A queda de um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), ao final da tarde de sábado, no concelho de Valongo, distrito do Porto, causou a morte aos quatro ocupantes.

Que aparelho é este?

A aeronave em causa é uma Agusta A109S, operada pela empresa britânica Babcock, que trabalha para o INEM desde 2000 na sequência de um concurso público internacional.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com o site da Babcock, a empresa tem uma equipa de 83 pessoas, na sua maioria pilotos e técnicos de manutenção, a trabalhar em Portugal. A sede está localizada no heliporto de Salemas, em Loures. A empresa tem 13 aeronaves no país, incluindo quatro helicópteros Agusta A109, distribuídos por Salemas, Loulé, Macedo de Cavaleiros, Évora e Santa Comba Dão.

Helicóptero operado pela Babcock no Porto © Direitos reservados/ Babcock

Que missão cumpria este helicóptero do INEM?

O helicóptero regressava à sua base, em Macedo de Cavaleiros, Bragança, após ter realizado uma missão de emergência médica de transporte de uma doente grave, de 76 anos, com problemas cardíacos, para o Hospital de Santo António, no Porto. "O transporte teve início às 15:13, altura em que o helicóptero levantou voo da sua base para o hospital de origem do doente, tendo o mesmo sido entregue aos cuidados das equipas médicas do Hospital de Santo António cerca das 18:10", informou o INEM.

Quando desapareceu o veículo?

O aparelho desapareceu dos radares cerca das 18:30 de sábado, quando o a aeronave seguia entre Couce e Aguiar de Sousa, freguesia do concelho de Paredes.

Não terá sido feita qualquer comunicação de emergência.

Quando foi dado o alerta?

Segundo Carlos Alves, comandante distrital da Proteção Civil, a situação "foi reportada cerca das 20:15 e, às 20:35, ainda sem saber a localização".

Que meios estiveram envolvidos nas buscas?

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) definiu imediatamente a zona onde o acidente terá ocorrido e foram enviados os meios para o terreno. Foram mobilizadas 203 pessoas para a operação, 134 das quais operacionais da Proteção Civil, apoiados por 35 veículos.

O helicóptero EH-101 Merlin, que saiu da base do Montijo pelas 21.45 de sábado, chegou a estar no local onde decorriam as buscas, próximo da aldeia de Couce, em Valongo, mas teve de abandonar o local, já que as condições atmosféricas não permitiam a continuação das operações.

O comando de operações foi montado no campo de futebol da Associação Recreativa e Cultural da Azenha (ARCA), perto da aldeia de Couce e uma das entradas para as serras de Santa Justa e de Pias. Os secretários de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, e da Saúde, Raquel Duarte, dirigiram-se para o local. Mais tarde, chegou também a ministra da Saúde, Marta Temido.

As operações de busca foram dificultadas pelo facto de esta ser uma zona de terrenos inclinados e densa vegetação. Além disso, o nevoeiro e as chuvas fortes também não facilitaram a operação.

Onde e quando foi localizado o aparelho?

O helicóptero localizado cerca das 1:30, na Serra de Pias, Valongo.

Local aproximado onde foi encontrado o aparelho na Serra de Pias, perto de Valongo © Direitos reservados/ Google Maps

Os corpos das quatro vítimas foram encontrados 700 metros a sul da capela da Santa Justa, em Valongo

Quem são as vítimas?

A bordo do aparelho seguiam dois pilotos e uma equipa médica, composta por médico e enfermeira: o médico espanhol Luís Vega, de 50 anos, e a enfermeira Daniela Silva.

Quais os motivos do acidente?

Não são ainda conhecidos os motivos do acidente.

De acordo com o INEM, "o incidente ocorreu numa altura em que se verificavam condições meteorológicas bastante adversas". Aliás, a tripulação terá chegado a equacionar não fazer a viagem e ficar estacionada no aeroporto de Massarelos, no Porto, à espera que de melhores condições meteorológicas.

Os acidentes com helicópteros são frequentes?

O serviço de helicópteros de emergência médica do INEM foi criado em 1997, tendo desde então realizado cerca de 16.370 transportes de doentes urgentes, "sem que se tenha verificado qualquer incidente grave" como este.

Este é o acidente aéreo mais grave ocorrido este ano em Portugal, elevando para seis o número de vítimas mortais desde janeiro.