Queda de helicóptero: Força Aérea ainda às escuras sobre alerta

Governo ordena inquérito urgente a incidente com helicóptero do INEM

Quase dezassete horas depois do último registo no radar do helicóptero do INEM, que se despenhou causando a morte dos quatro ocupantes, a Força Aérea - a primeira entidade a quem compete desencadear as operações de busca e salvamento nestas situações - não consegue ainda dizer a que horas foi alertada para o possível acidente.

"Neste momento não lhe consigo dar essa informação", respondeu o porta-voz da Força Aérea Portuguesa (FAP) quando questionado pelo DN, adiantando que iria tentar informar-se. "O que posso dizer é que a FAP ativou os meios tão rápido quanto possível", sublinhou o tenente-coronel Manuel Costa.

À agência Lusa, porém, adiantou que um helicóptero EH-101 Merlin, que saiu da base do Montijo pelas 21:45 de sábado. Acabou por voltar à base por não haver condições atmosféricas.

Entretanto, a NAV - entidade de navegação aérea - veio assegurar que avisou a FAP pelas 19:40, confirmando que a perda de sinal radar com o helicóptero está registada às 18:55 h. A NAV informa ainda que, às 19h20, "de acordo com o protocolo de atuação, que determina que 30 minutos após o último contacto expectável se iniciem tentativas de contacto com a aeronave", a Torre de Controlo do Porto contactou telefonicamente várias entidades, entre as quais os bombeiros de Valongo e a PSP de Valongo.

À mesma hora, foi tentado o contacto ainda com os Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, Braga e Vila Real "que não atenderam". "Só após contactar o CDOS de Coimbra, que reencaminhou a chamada para o Porto, é que se conseguiu contactar o CDOS do Porto", vincou a NAV.

Recorde-se que o helicóptero, que saiu do Porto em direção a Macedo de Cavaleiros, terá desaparecido dos radares cerca das 18:38 h, hora da seu último registo de comunicação. A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) só foi alertada pelas 20h, tendo neste momento ativado meios de socorro para a zona de Valongo, onde foi depois encontrado o aparelho.

A fita do tempo deste trágico incidente tem muitas interrogações: porque demorou quase duas horas (20:15) para a ANPC desencadear a operação de socorro?

Todos os passos que devem ser dados quando há suspeita de acidente com uma aeronave estão definidos na Diretiva Operacional nº 4 - Dispositivo Integrado de Resposta a Acidentes com Aeronaves. A primeira entidade que deve ser alertada é a Força Aérea, através do Recue Coordinator Center (RCC Lisboa).

Ou seja, quando o 112 recebeu a chamada, perto das 18:40 h de um morador a dar conta de possíveis problemas deveria de imediato ter reencaminhado a chamada para o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Proteção Civil e esta entidade para o RCC.

Não está ainda disponível a fita de tempo oficial, mas o comandante do CDOS daquela área, Carlos Alves, garantiu que a informação só chegou à Proteção Civil perto das 20:15h. De acordo com o que está publicado em alguns órgãos de comunicação social, o operador do 112 apenas terá comunicado à GNR local que, tendo deslocado uma patrulha ao terreno, nada encontrou que pudesse confirmar o acidente.

O DN questionou a PSP, que coordena do 112 sobre os procedimentos do operador que recebeu a primeira chamada, e está a aguardar resposta.