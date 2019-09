PS e BE levam campanha até ao Algarve, PSD no Alentejo, CDU e CDS percorrem norte do país

O quarto dia de campanha para as legislativas arranca hoje com PS e BE a começarem em Lisboa, seguindo para o Algarve, CDU e CDS-PP espalhados pelo norte do país e o PSD em ações de campanha no interior.

Ao quarto dia, as caravanas de PS e BE convergem nos distritos de partida e de chegada, depois de a troca de palavras entre António Costa e Catarina Martins sobre a formação da 'geringonça' no debate 'a seis' na segunda-feira ter marcado o terceiro dia de campanha.

De manhã, o secretário-geral socialista estará presente num almoço com migrantes, na Associação Cabo Verde, em Lisboa, de onde segue para Loulé, distrito de Faro, para discursar num comício noturno.

A coordenadora bloquista preencherá a manhã com uma ação de contacto com a população no Mercado de Benfica, em Lisboa, e depois também viaja para a capital algarvia, para uma visita ao Centro de Ciências do Mar do Algarve, e um jantar-comício em Quarteira.

O presidente do PSD, Rui Rio, andará pelos Alentejo, com contactos com a população pelas ruas de Beja e de Évora, visita uma adega, passeia de barco pelo Alqueva e termina com um sunset em Évora, sendo que, pelo meio, participa no Fórum TSF.

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, iniciará o dia com uma visita uma exploração agrícola, em Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, segue para o Laboratório Ibérico de Nanotecnologia, em Braga, encontra-se com trabalhadores do setor têxtil no distrito de Guimarães, janta com intelectuais no Porto, e termina com um comício, em Vila Nova de Gaia.

A agenda da presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, começará mais a norte, com uma visita à Continental Advanced Antenna, em Vila Real, prosseguindo para o Museu do Douro, em Peso da Régua, e para Miranda do Douro, e finalizando com um "encontro de gerações", em Viseu.

O porta-voz do PAN, André Silva, arranca o dia no distrito de Setúbal, com uma iniciativa sobre ligações ferroviárias e rodoviárias no porto de Sines, dirigindo-se depois para Santiago do Cacém, onde participará numa ação de campanha sobre agricultura e olival intensivos, encerrando no distrito de Beja, com uma visita ao Programa Castro Verde Sustentável.

O presidente da Aliança, Pedro Santana Lopes, estará em contacto com a população no Saldanha, em Lisboa, e o líder da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, participará numa ação de sensibilização sobre a carga fiscal, na repartição de Finanças da Avenida Fontes Pereira de Melo.