PJ detém empresário por suspeita de abuso de menor em Santo Tirso

Um empresário, de 58 anos, foi esta terça-feira detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas da prática de abuso sexual de uma criança em Santo Tirso, anunciaram as autoridades.

Em comunicado, a PJ, através da Diretoria do Norte, informou que "identificou e deteve um homem, no cumprimento de mandados de detenção, pela presumível autoria do crime de abuso sexual de criança".

A detenção, ainda segundo a mesma fonte, deu-se na "sequência de denúncia por parte da menor de 12 anos", após o que a PJ "tomou conhecimento que o suspeito, desde já há alguns anos, a obrigava à prática de atos sexuais que ocorreriam na residência de um familiar próximo, na zona de Santo Tirso".

O detido vai ser esta terça-feira presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.