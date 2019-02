Teatro de Portalegre à venda no OLX por 350 mil euros

O Teatro de Portalegre está à venda no OLX por 350 mil euros. O anúncio da venda do imóvel foi colocado neste site de venda no passado dia 10 de fevereiro e até ao início da noite desta segunda-feira já tinha cerca de quatro mil visualizações.

Na descrição que acompanha as diversas fotos do interior e exterior do edifício é explicado aos interessados que a "primeira pedra para a construção do velho Teatro Portalegrense foi lançada em 14 de Julho de 1854 (o edifício mais antigo de Portalegre expressamente construído para espetáculos dramáticos). A sua inauguração deu-se no dia 20 de Julho de 1958 com a peça "O Alfageme de Santarém" [um origem de Almeida Garret em 1842] e 60 anos mais tarde, funcionou também como cinema".

É explicado que nos últimos anos as portas "estiveram abertas como sede do Grupo Desportivo Portalegre" e defende-se que este imóvel é único também devido aos "frescos do teto, os camarotes, as escadas em granito, a sua área e localização" no centro histórico da cidade.

Quem está a vender - o teatro pertenceu sempre a privados - realça o facto de o eventual comprador ter direito a um desconto anual de "30% do IMI" (Imposto Municipal sobre Imóveis), por se inserir no centro histórico.

Na página deste teatro na rede social Facebook a última peça destacada tinha o nome de Cómicas 2 e teve a última apresentação ao público a 27 de outubro de 2012.